東張西望｜樓上單位防水層出事致天降石矢　互推責任12年

今日（28日）的《東張西望》講到屯門良景邨一個單位「天降石矢」，一塊15cm長的石矢在天花板墮下在廚房及洗手間內，令屋內鋼筋露出，危機重重。

屯門良景邨一個單位「天降石矢」(《東張西望》截圖)

潘小姐於12年前購入屯門良景邨一個單位，但短短12年已經裝修了接近4次，原因是天花板的石矢墜下，還露出鋼筋，潘小姐更指墜下的可矢差不多5呎長，令她惶恐。潘小姐曾向管理處及房署求助， 而檢查結果顯示是樓上單位浴室防水層老化所引致，食環署亦有要求樓上單位跟進。樓上單位郭太收到通知後亦有叫工人到潘小姐家檢驗，工人指因為外牆有一條裂痕，所以導致石矢脫落，郭太把責任推回房署。

潘小姐屯門良景邨單位短短12年已經裝修了接近4次，原因是天花板的石矢墜下，還露出鋼筋 (《東張西望》截圖)

《東張西望》帶同公證行人員到潘小姐單位為她檢驗，渗水檢測技術總監賴達明檢察完畢指：「上層單位個浴室地台防水層破損，如果唔理佢的話，其實唔止浴室，會連廳及房嘅天花都會受到影響。」因為責任屬於樓上單位，所以潘小姐的兒子阮先生再次與郭太進行溝通，但可惜仍然「溝通唔到」。

《東張西望》帶同公證行人員到潘小姐單位為她檢驗 (《東張西望》截圖)

阮先生在《東張西望》主持人陪同下致電郭太，向郭太經公證行檢驗表明責任不屬房署而屬於樓上單位：「公證行話係你哋樓上漏水而導致我哋天花剝落，咁多年嚟都係呢個問題，你明唔明？」而郭太則回覆阮先生：「我而家好多嘢都唔明，你揾許小姐（房署職員）」郭太表示因為覺得很煩不懂得處理，要求阮先生找房署來處理，令阮先生覺得郭太難以再對話下去。