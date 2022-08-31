愛回家｜講柬埔寨騙案加防詐騙訊息　保安局呼籲公務員記得收看

昨日（30日）的《愛．回家之開心速遞》 內容講到早前鬧得全城沸沸揚揚的柬埔寨騙案，加防詐騙訊息。有指騙徙會用「高薪厚職」引誘「豬仔」到東南亞地方工作，再把他們運到柬埔寨及緬甸等地做電話詐騙，再要求家人繳交贖金。

《愛．回家之開心速遞》 內容講到早前鬧得全城沸沸揚揚的柬埔寨騙案 (《愛．回家》截圖)

今日一集有指龍力蓮（林淑敏飾演）在騁請一班行理助理時，與他們到餐廳開會，更向他們說及柬埔寨騙案的事情。林淑敏叫眾人不要急功近利，一心想賺快錢，指有人受到網上的招聘廣告所騙，聲稱無需學歷及經驗，更用包食宿、包機票等引誘他們到東南亞國家，再迫他們進行電話詐騙或網騙工作，更指會被人扣起護照，逼他們跑業績，叫他們不要以為不用付出便可坐享其成。劇集完結後，更有保安局副局長提醒大家不要被這類招聘廣告所騙，有網民指公務員也有收到內部電郵呼籲大家看今集的《愛．回家》，更提醒大家不要被騙，立即有網民回應：「公務員易呃啲」。

指龍力蓮（林淑敏飾演）在騁請一班行理助理時，與他們到餐廳開會，更向他們說及柬埔寨騙案的事情。 (《愛．回家》截圖)

其實《愛．回家》內容貼地已非一日之事，早前街市一名肉類分割員爆紅，《愛．回家》也找來劇龍力王TERRY（李偉健飾演）來扮演他，更有網民指李偉健拍得比本尊更好。遠至三年前的「安心偷食」事件，《愛．回家》也有找來劇中的龍力士Max（鄭世豪飾演）與Cherry在車箱中的親密行為被拍下，翻拍得十分神似。

Terry慶幸這幾個月有做運動，不然模仿不了威威。（陳順禎攝）