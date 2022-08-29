愛回家｜何沛珈取代王子涵　色誘細龍生入主威龍：見到黑絲嗎？

《愛·回家之開心速遞》的秘書蔡玉皎（王子涵飾）暫別劇組，不少網友都不捨得她離開，但原來最近何沛珈（Roxanne）已悄悄地加入了《愛·回家之開心速遞》，取代蔡玉皎（王子涵飾）的秘書位置。



何沛珈正式加入《愛回家》。（IG@hpgroxanne）

何沛珈接受《香港01》訪問時，透露角色將會延續千金小姐Luna正式進駐威龍集團，說 ：「見到黑絲嗎？我個角色斯文嘅，佢鍾意跳舞所以會成日跳比佢男朋友睇。個角色成日都會跳舞，所以為咗個角色我都準備咗好多，而家準備咗兩個月嘅lunch box，外景都自己帶飯。個角色太靚啦，身材又要好好，所以我都要付出相應嘅努力。我冇諗到劇同主持都有得做，真係好幸運，所以無論幾辛苦我都會盡100分嘅努力。」

《愛·回家之開心速遞》的秘書蔡玉皎（王子涵飾）暫別劇組。（電視截圖）

何沛珈現時正在拍攝《寵愛Pet Pet》，再加上《東張西望》以及《愛·回家之開心速遞》，共有三個工作平行進行中。她就笑言自己「唔返工會病」，十分熱愛工作，說：「瞓得多反而唔舒服，一日有24個鐘，我依家訓練到瞓5個鐘就夠㗎啦。時間嘅嘢係唧出嚟嘅，好似今日咁我都係做完愛回家再轉組。」為什麼會找她與細龍生（龍力士）（鄭世豪飾）組成CP？她坦言：「角色一開始都係客串吓，其實我都唔知點解咁好彩搵咗我，都係收到劇本之後先搵過監製傾個角色。」

何沛珈（Roxanne）加入了《愛·回家之開心速遞》。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

何沛珈（Roxanne）在《愛·回家之開心速遞》做Luna。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

何沛珈（Roxanne）好正。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

梁允瑜都有份。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

Luna好靚呀。（《愛·回家之開心速遞》截圖）