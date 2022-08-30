王子涵暫別《愛回家》！入行15年拒靠父蔭　擺脫「王晶女兒」標籤

【王子涵／王晶／愛回家】王子涵在TVB處境劇《愛回家之開心速遞》中飾演「蔡玉皎」一角成功入屋，但最近有指王子涵會暫別劇組，令一眾網民紛紛表示不捨，而何沛珈（Roxanne）就悄悄加入了劇中取代王子涵飾演的秘書一角。王子涵一直被賦予「王晶個女」的稱號，但她就默默耕耘，希望憑努力擺脫「星二代」的標籤！而事實上，作為知名導演王晶的女兒，在演藝路上其實也沒甚麼優待！



【王子涵／王晶／愛回家】王子涵在TVB處境劇《愛回家之開心速遞》中飾演「蔡玉皎」一角成功入屋，但最近有指王子涵會暫別劇組，令一眾網民紛紛表示不捨！（《愛回家之開心速遞》截圖）

愛回家｜王子涵名牌學校畢業卻決心入行做藝人？

很多人都以為作為「星二代」，跟隨父母步伐入行發展必定會有優勢，但事實又是否真的如此？「王晶女兒」王子涵，爸爸與爺爺都是知名導演，出身於演藝世家，令王子涵自小就很有表演慾。雖然畢業於倫敦藝術大學並修讀化妝及髮型形象設計課程，但她在畢業後並沒有從事相關職業，反而一心打算回港入行做藝人。

當眾人都以為王晶會希望女兒繼承自己衣缽入娛樂圈發展時，原來王晶並不希望女兒入行，但眼見女兒對演藝工作有很大興趣與熱誠就讓女兒一試！在入行初期，王子涵參與的作品不算多，她曾分享指，外面很多人都以為父親王晶會為女兒安排好工作，所以根本沒有人敢找她演戲，在別人眼中看「星二代」看似風光，事實上也是有苦自己知！

【王子涵／王晶／愛回家】原來王晶並不希望女兒入行，但眼見女兒對演藝工作有很大興趣與熱誠就讓女兒一試！（dadadawongx＠IG）

愛回家｜王子涵入行15年不想靠父蔭 努力擺脫「王晶女兒」的標籤

不過，王子涵並沒有因這樣而感洩氣，同時亦不希望靠父蔭，所以她就更加努力，堅持自己去試鏡接工作，希望令別人在選角時會想到她。2015年，王子涵簽約TVB成為旗下藝人，曾經參與不同劇集的演出，並在《姊妹淘》中擔任主持，但依然是星途平平。

背負「王晶個女」的稱號，對王子涵形成了無形的壓力，因為她的言行舉止都會影響到父親，要時刻警惕自己不可以做錯事。2018年，王子涵參與由父親王晶監製的劇集《荷里活有個大老千》演出，在劇中飾演「丁小雨」一角，與金燕玲、鄭則仕都有對手戲，王子涵也十分珍惜這次機會，努力演好這個角色。

靠父母你可以成為公主，靠老公你可以成為皇后，只有靠自己才可以成為女王。 王子涵

【王子涵／王晶／愛回家】背負「王晶個女」的稱號，對王子涵形成了無形的壓力，因為她的言行舉止都會影響到父親，要時刻警惕自己不可以做錯事。（dadadawongx＠IG）

【王子涵／王晶／愛回家】2018年，王子涵參與由父親王晶監製 的劇集《荷里活有個大老千》演出。（dadadawongx＠IG）

王子涵指作為王晶女兒其實並沒有特別的待遇，因為爸爸王晶在片場不會偏私，甚至對她有更高的要求，如果她演得不好，爸爸會照樣公開嚴厲批評！在演藝路上，王子涵曾遭受不少網民批評，狠批她無樣無演技，王子涵自己也坦言，「如果我不是王晶個女，我就是垃圾」，但王子涵就一直默默耕耘，希望用努力與實力擺脫「王晶個女」的標籤！

我會做好我自己的本分，用行動來證明我是靠實力不是靠父蔭的。 王子涵

【王子涵／王晶／愛回家】王子涵就一直默默耕耘，希望用努力與實力擺脫「王晶個女」的標籤！（dadadawongx＠IG）

王子涵暫別《愛回家》劇組 高情商回應負評獲讚

2020年，王子涵加入處境劇《愛回家之開心速遞》劇組，飾「送水輝」的女秘書「蔡玉皎」，由於劇中造型突出，令她一出場就備受關注！不過，王子涵初次挑戰處境喜劇，被網民狠批她聲線嘈吵煩厭，面對批評，王子涵竟回應「你校細聲啲個電視咪得囉！」這樣高情商的回應獲網民大讚！

不過，其實王子涵一直有虛心接納善意的意見，後來漸漸獲網民讚嘆她演繹搞笑，更令她成功憑著《愛回家》中「蔡玉皎」一角入屋，今次暫別劇組令不少網民大感不捨！入行15年，相信大家對王子涵的努力都有目共睹，期望日後可以看到更多王子涵的演出吧！

【王子涵／王晶／愛回家】2020年，王子涵加入處境劇《愛回家之開心速遞》劇組，飾送水輝女秘書蔡玉皎，由於劇中造型突出，令她一出場就備受關注！（dadadawongx＠IG）

【王子涵Q&A】