港台電視31《且試天下》趙露思演出江湖俠女　教科書演技獲讚

港台電視31國劇830時段播出的《且試天下》，由人氣小生楊洋及電視劇流量女王趙露思主演，講述黑豐息及白風夕相愛相殺的虐戀故事，趙露思爽朗可人，顏值爆燈，演出江湖俠女白風夕恰如其分，在劇中她還有青州惜雲公主的身分，俠女、公主、女王多個造型，趙露思展現出不同的美態氣質，一顰一笑，俘虜不少電視劇迷。

播放詳情：2022 年9月1日起 逢星期一至五 晚上8:30港台電視31 播映

趙露思演出江湖俠女白風夕。（劇照）

趙露思憑《傳聞中的陳芊芊》走紅，樣子甜美，演技出色，跟楊洋在《且試天下》合作，被讚古裝劇最合襯CP，劇中她飾演江湖俠女白風夕，英姿颯颯，愛抱打不平，跟黑豐息不打不相識，攜手展開一段冒險之旅，二人相處日久，暗生情愫，但在各自背後勢力下，令這段戀情蒙上陰影，充滿虐戀味道，觀眾也戥二人肉緊。

趙露思劇中形象百變，除了俠女仲有女王造型。（劇照）

白風夕除了是俠女，她還有另一個身分，就是青州的惜雲公主，而趙露思的古裝造型，根據身分不同而變異，在江湖行走，她的服裝以簡樸淡雅，方便武打場面為主，而當回惜雲公主，又換上高貴幽雅的服飾，之後當上雍州女王，又多了一分尊貴氣度，而在戰場上的男裝打扮，更是瀟灑俊朗，趙露思形象百變，可見該劇製作頗為認真。

+ 7

趙露思現年23歲，演出經驗卻相當豐富，在劇中跟楊洋談情說愛，固然十分窩心，但也有令觀眾心碎的演出，在落英山一戰，韓樸為救她而死，趙露思在戰場上崩潰痛哭，一秒入戲，堪稱流淚戲的教科書，趙露思演技大爆發，成為了全劇高潮位之一，喜歡趙露思的觀眾，絕對不能錯過。