Jennie@BLACKPINK美國返韓疑恐慌症發作　不時用手擋面兼大口呼吸

韓國女團BLACKPINK成員Jennie與BTS防彈少年團成員V的緋聞愈傳愈烈，多張疑似是兩人私下影的親密合照近日在網上瘋傳，有指這批照片全部都是由駭客從Jennie手機或線上雲端資料中所盜取，雖然至今雙方公司並無表態，但偶像的私隱問題亦已令粉絲相當擔憂。今日（31日）Jennie從美國返回韓國，未知是否受到事件影響令她身心俱疲，向來打扮亮麗、愛對鏡頭打招呼的她包到實一實，兼且用手擋住自己的臉不讓傳媒影，令外界擔心其心理狀況，擔心她患上恐慌症。



BLACKPINK上周四（25日）飛往美國出席《MTV VMAs》，Jennie（右二）當時而言看起來並無大礙。（VCG）

Jennie與BTS防彈少年團成員V的多張疑似親密合照近日在網上瘋傳。（網上圖片）

Jennie上周四（25日）跟隨BLACKPINK飛往美國出席《MTV VMAs》，今日（31日）她回韓國時卻與當日現身機場時的模樣相比相差很大，戴着黑色太陽眼鏡和黑色口罩包到實，踏出入境大堂時雖然依然親民地向粉絲揮手兼伸出手拿粉絲的信件，然而她一踏出門外即皺起眉頭並且用手擋住臉，又一邊低着頭走路一邊大口呼吸，整體狀況看起來相當不佳。

Jennie今日回韓國時全程遮到實，亦疑似展示出恐慌症症狀。（XSportNews）

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向來Jennie面對鏡頭時都表現相當專業，雖然25日離境出國時已爆出與V的緋聞，但她的心情明顯並未有受太大的影響，表情都相當活潑開朗，又不時對住鏡頭面露微笑，又對住傳媒鏡頭揮手打招呼。然而，事隔接近一星期Jennie飽受輿論壓力，心理狀況明顯受影響，再加上今日回韓國的影片入面疑似出現恐慌症症狀，令網民大感心痛：「Jennie看起來有點呼吸困難」、「好像恐慌症的症狀，很擔心」、「被駭客攻擊毅力該有多大呢」。

Jennie上星期出國時表情仍然非常開朗。（XSportNews）

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