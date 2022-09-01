17歲IVE成員張員瑛身材比例引熱議　網友：內娛有無類似人選？

17歲韓國女團IVE成員張員瑛近日因優越的身材比例引起中韓網友熱議，身高173cm，據指腿長107cm，當中有人討論「張員瑛這個身材內娛有類似的嗎」，網友指女子組合中幾乎沒有，不過演員中，有幾位以「長腿」著稱的女星。



張員瑛優越的身材比例同時登上韓中熱搜。（sportstoday）

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第一位就是鹿晗的女朋友關曉彤，星二代兼童星出身的她身材比例一直為人稱道，今年25歲，身高172.4cm，腿長108cm，且雙腿筆直修長，令不少網友艷羨。

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早前因離婚登上微博熱搜的孫怡，日前又因與路人合照，比旁人高出一個頭而引起熱議。出身於1993年的她雖出道近10年，但影視作品並不是太多，最為大家熟知的應該是與鍾漢良主演的愛情劇《涼生，我們可不可以不憂傷》。大家對她的印象一直是甜美可人，170cm的身高擁有101cm大長腿，是大家公認的靚女。

孫怡與路人的合照驚訝眾網友。（微博圖片）

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除此之外，還有兩位80後女演員也是公認的大長腿，包括身高172cm的唐嫣與身高170cm的倪妮，後者的造型同身材每次都是大家關注的焦點。

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雖然以上4位都是大眾公認的美腿，不過有網友認為同張員瑛還是有所不同：「張員瑛骨架小，高個子的同時骨架又窄又細還是挺少的」、「她比例很完美，腰細腿長骨架小。其他人腿長的沒有腰、腰細的沒有腿、有腿的骨架大、骨架小的又矮」、「全方位對標的沒有」等。