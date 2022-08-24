網友評選6位95後小花各項代表　23歲趙露思獲封「流量代表」

內地娛樂圈新舊更迭之快，不少95後演員迅速崛起，在影視、綜藝、代言等方面大展拳腳，最近，網友選出6位95後女星代表，即刻引起熱議。



6位女星均出生於1998年至1999年，當中「眼熟代表」為張婧儀、任敏，前者是周迅、陳坤、舒淇合夥的公司「東申未來」旗下藝人，北京電影學院科班出身，今年23歲，五官立體，清純中帶有一股倔強感，溫柔與英氣兼備，比較出名的影視作品是劇集《風犬少年的天空》以及電影《我要我們在一起》；與張婧儀同歲的任敏畢業於中央戲劇學院，樣貌清冷，有些疏離、厭世感，代表作為電影《悲傷逆流成河》，但由於都是新人演員參演，因此並未被大眾熟知，但通過2020年綜藝節目《演員請就位2》中的表演，演技獲得不少網友認可，逐漸彈起。

+ 7

98年出生的趙露思被封為「流量代表」，2020年憑藉網劇《傳聞中的陳芊芊》走紅，樣貌甜美可愛，雖不是演員科班出身，但演技過關，因此非常受觀眾歡迎。她與吳磊主演的古裝劇《星漢燦爛》日前剛剛完結，討論度頗高，而前不久還有與楊洋合作的古偶劇《且試天下》口碑也不錯，三天兩頭登上熱搜，絕對是名副其實的「流量」。

+ 10

兩位「演技派代表」宋祖兒、李蘭迪都是童星出身，前者畢業於北京電影學院，後者則是中央戲劇學院。宋祖兒五官精緻，大眼高鼻小臉，頗有靈氣，曾有「小張栢芝」之稱，尤其適合復古港風妝容，且演技也備受認可；而李蘭迪樣貌清秀甜美，笑容感染力十足，頗有鄰家女孩的感覺，表演實力也可圈可點。

+ 10

被評為「顏巔代表」的周也憑藉電影《少年的你》中的霸凌少女「魏萊」一角令人印象深刻，她眼神凌厲、氣質清冷，笑起上來清純乖巧，不笑的時候又疏離冷艷，眉宇間有一股英氣狠勁，充滿故事感。