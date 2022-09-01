唐詩詠多次傳出離巢今終落實　離開TVB後主攻舞台劇解開多年心結

香港藝人唐詩詠效力無綫電視（TVB）多年，曾於2017年憑劇集《不懂撒嬌的女人》奪得視后寶座。唐詩詠這些年來備受TVB力捧，但亦多次傳出離巢消息，有指今次唐詩詠離巢的消息已落實，會於9月正式離巢。

唐詩詠曾於2017年憑劇集《不懂撒嬌的女人》奪得視后寶座。（江智鶱攝）

唐詩詠加入TVB後一直劇接劇，多部劇集都穩佔女主角之位，近年卻不停傳出她離巢的消息，更指她會加入古天樂公司，但她都逐一否認。近日有報導指唐詩詠今次決心離開TVB，與年前於馬來西亞學戲而認識的甄詠蓓合作演出舞台劇有關，她希望實現自己多年來的夢想，從而解開與母親的心結。

唐詩詠與馬國明是第四度在劇集飾演一對，2011年在《紫禁驚雷》中更演過夫妻；而非「情侶線」的合作亦至少四次，難怪如此有默契。

唐詩詠邂逅甄詠蓓後，二人一拍即合，她更馬上向甄詠蓓求教，從而成為師徙，而唐詩詠奪得視后的《不懂撒嬌的女人》就是跟甄詠蓓學戲出演，甄詠蓓可算是她的恩師。據知，唐詩詠早於2020年已經有演出舞台劇的打算，但因為疫情而再三拖延，原來早前在網上播放的短片，本是她的獨腳戲，當時她十分落力，為此擔任編劇及聲演，但無奈最後在網上播放。

唐詩詠拜師學藝，運用新演繹方法演活Cherry一角。（TVB《不懂撒嬌的女人》劇照）

唐詩詠把重心轉到舞台劇後，打算出演一個與自己有關的舞台劇，內容大致是她的父母離異及孤獨成長，也是她多年未能解開的心結。唐詩詠指自己從小不懂與別人相處，直至長大後，因為工作才被迫與人的關係有改善，但原來心結未曾解開，她想憑這個舞台劇令自己釋放。也是因為要全力為舞台劇，所以需要離開TVB，騰出時間來排練。有指唐詩詠離巢TVB高層都十分重視，不斷遊說她續約，更「落重本」希望留人，亦出動樂小姐親自挽留，但仍然未能打動她，決意離開TVB。

唐詩詠著上晚裝女人味十足。（IG：@natalietong53）

早前唐詩詠拍下但未播出的《超能使者》及《隱形戰隊》，《超能使者》將會安排下月播出，而《隱形戰隊》亦會相繼播放，她亦會出席這兩套電視劇的宣傳活動。而早前原定7月開工但延期的以PTU為題材的新劇，唐詩詠亦將會辭演，全力在舞台劇上衝剌。

一度傳出有離心的唐詩詠正在拍攝《隱形戰隊》，存貨就有《唐人街》、《超能使者》和《白色強人II 》。（IG/@natalietong53）

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