披荊斬棘2 | 杜德偉組隊遭拒獲曾比特打救　擔憂任隊長︰天生依賴

吳卓羲、林峯、周柏豪、杜德偉、溫兆倫等參與的內地男藝人競演節目《披荊斬棘2》迎來首次公演分組，32位男藝人自願組隊，有的繼續初舞台分組，有的打亂重組，原本想與鄭鈞組隊的杜德偉遭拒後，一度沒有人選擇，曾比特見到後力邀他入隊，與三位90後組隊，而溫兆倫、劉愷威等則是被剩低後自動成組。



杜德偉被鄭鈞拒絕後，原本想加入潘瑋柏組，但害怕再度被拒，未敢出聲。（視頻截圖）

作為四人中年紀最大，舞台經驗最豐的杜德偉理所當然成為隊長，但他再次表示：「我就是天生依賴的個性」，不知道自己能否勝任，於是打電話與太太溝通，指自己不願做隊長，而對方鼓勵道：「點解唔做隊長呀？你咁大年紀你應該做，你要負起呢個責任。」其後杜德偉道出初舞台拉票環節曾發生意外：「上一輪嘅投票，轉身嘅時候，原來我踩空咗喺個樓梯度，成個碌咗落去，好彩嗰度黑咗嘅，都有啲人睇到，不過我就即刻最快速度起身，跟著……7號（初舞台投票號碼），好似特登嘅咁樣，跟著再上返去，跟著行返去前面，我真係覺得我自己好靈活，對我自己真係重新評估，我一啲事都冇。」

雖然名義上杜德偉是隊長，但實際曾比特給整個表演提出了不少意見，杜德偉也忍不住說：「會有一點想讓我去依賴他的感覺。」在製作會議期間，也是由曾比特發言，就編曲、舞台、呈現方式等與導演、舞台總監、音樂總監溝通，然而，在他與組員范世錡於舞台方面出現分歧時，身為隊長的杜德偉一時竟有些不知所措，令他也有些自責：「我覺得我現階段是非常不好的一個隊長，因為快40年經驗只是把我訓練成為一個很頑皮的小孩，一個很自私的小孩，不知所措。我以前當一個歌手，是有人會過來告訴我接下來要做什麼，所有的事情都是為我自己想，然後現在我要放下所有，然後來當一個所謂的隊長，真的要一點時間。」