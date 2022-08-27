披荊斬棘2 | 吳卓羲自嘲「沒人要」　學閩南語意外爆粗笑爆觀眾

內地綜藝節目《披荊斬棘2》進行首次公演分組，吳卓羲（Ron）終於如願以償與內地搖滾樂隊五條人主音仁科一組，他毫不吝惜表達對仁科的崇拜，逢人就推薦，將樂隊的首本名曲《道山靚仔》掛在嘴邊，令不少觀眾都笑言：「像極了追星時的我」。



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閒暇時間，Ron為大家準備蛋炒飯，王大陸忍不住感歎做家務的男人好有魅力，更問道：「哥咋還沒結婚呢？」Ron直接回應：「沒人要！」 隨即轉過頭問仁科：「好吃吧？」看得他真的非常喜歡對方。

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今次Ron與仁科、任賢齊以及內地演員張峻寧一組，選擇了一首閩南語歌曲《世界第一等》。原本國語已經有困難的Ron，學起閩南語更是頭大，單是一個「命」字已經學了很多遍。其後仁科負責教Ron海豐話，但與閩南語的口音略有分別，唱起上來反復被任賢齊糾正發音，令他忍不住大呻：「X你，跟不跟你學好呀大佬！」下一秒又表示：「我覺得他標準就可以啦。」笑爆觀眾。

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然而，考起Ron的不止是閩南語，在演唱部分的音調也出現問題，單練尚可，一連起來唱就走音，一旁的任賢齊也忍不住笑言：「慢慢來，不要急。」而Ron亦表示：「不停地聽，回去肯定要不停地聽節奏，不要再聽仁科的歌了，所以回去必須要努力。」不過回到宿舍，Ron又繼續開始「道山靚仔……」依然不改搞笑本色。

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五條人是一支廣東省海豐縣的民謠搖滾樂隊，以海豐話、草莽架勢、鄉土關懷而聞名，於2008年出道，音樂大多以平民語言講述過去的人和事，關注身邊的情景，是社會急劇轉型的記錄。2020年參加綜藝節目《樂隊的夏天2》後廣為人知。