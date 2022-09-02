披荊斬棘2 | 張智霖提30歲結婚原因　與袁詠儀長跑9年：臨界點

張智霖（Chilam）、陳小春等去年在內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中大受歡迎，兩人與李承鉉、張雲龍以「笨小孩」組合再戰第二季，首次公演唱跳《風的季節》，四人大玩復古風，舞台設計以大排檔呈現，招牌中融入了很多第一季元素，加之電影般的剪接，似足MV，透出濃濃的港風味，令網友忍不住讚歎「初代真的厲害！」



第一季藝人「笨小孩」組合再戰第二季。（微博@披荊斬棘）

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四人中，只有內地演員張雲龍是單身，他好奇問起大家的結婚年紀，Chilam表示自己30歲結婚，同袁詠儀（靚靚）愛情長跑9年：「應該早一點結婚是不是？差不多是一個臨界點，如果還不結，她就不嫁給我了，那是多夢幻的一件事！」不過隨即他便補鑊道：「開玩笑開玩笑。」在宿舍生活的畫面中，不時見到他與靚靚及魔童視像，臉上總是難掩笑意，Chilam在訪問中直言：「可能我現在已經好像是活在夢中的一種感覺，我想要的一切都是我想要的，包括我的家庭，我的工作，都是我夢寐以求的。所以，我不知道怎麼能再做一個夢，比我現在更美好。」

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其後，Chilam還打趣道：「如果不結婚，我會是一個很浪蕩的人嗎？我不知道，有可能？」旁邊的陳小春附和稱：「有可能，因為你沒有包袱啊。」張雲龍也認同：「你又長這樣！」Chilam認真地說：「很浪費，那就會很墮落，這個人。」

雖然今季有很多港台高人氣藝人參與，但Chilam與陳小春的人氣依然名列前茅，尤其是Chilam，排名第二，領跑眾香港藝人，受歡迎程度可見一斑。