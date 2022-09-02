披荊斬棘2 | 溫兆倫個人喜愛度尾二被淘汰　網友不捨：沒你不看了

57歲溫兆倫在內地綜藝節目《披荊斬棘2》首次公演後，成組排名第8包尾，他與位列第7的吳建豪組分別淘汰一位人氣最低的哥哥，與觀眾之前爆料的一樣，溫兆倫與方逸倫暫別舞台。在與組員道別時，溫兆倫也安慰大家說：「沒準我突然又出現了呢？這很難講哦。」便上車離去。



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自參加節目以來，溫兆倫一直予人溫和之感，訪問中，他大談個人感受：「從第一天近來到現在，我都希望大家和睦相處，大家開開心心的。那既然要先暫別，那我最後能給同一個屋的能做點什麼呢？就寫了一些紙條鼓勵他們。」在離開房間時，溫兆倫站在門口望了望空無一人的宿舍，他續指道：「沒有不捨，你在那個地方有沒有留下美好的回憶呢？這個是很關鍵的。我是有啊，所以多甜蜜個幾秒鐘，就這麼簡單。」

溫兆倫表示參加節目很開心。（視頻截圖）

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今日（2日），溫兆倫在微博發文：「此行，不虚；舞台，够炫；哥哥们，很棒；完美的都是故事，不完美的才是人生。Never say Goodbye.」並Tag其他31位哥哥，曬出與大家的合照及視頻，非常溫馨。而不少網友都大感不捨，留言道：「你一票我一票把溫sir投回來」、「提前離開也沒關係，希望你以後多參加綜藝節目」、「沒你，那個披荊斬棘2我不看了」等。

不少網友都期待溫兆倫重返節目。（視頻截圖）