陳山聰囝囝Jaco陳霆軒PN班開學　棄名幼讀隱世券校享優質英文語境

陳山聰囝囝陳霆軒Jaco已經兩歲多，轉眼間到適齡入學年，9月2日人生中首個上課日，山聰與太太齊出動送返學，Jaco早早換上醒神校服，原來就讀隱世優質券校，升上K班更學費全免。



陳山聰與太太陪囝囝陳霆軒Jaco，迎接PN班開學日。 （IG：@joelshanchung）

山聰上載多張照片，陪同Jaco入課室完成首日課堂，感慨表示：「大佬終於正式踏上人生新一頁，爸爸媽媽希望你開啟你智慧、開心學習、結識多啲朋友仔，做個健康快樂小寶寶。」色彩繽紛的校服相當搶眼，原來此幼稚園亦是隱世好學校。PIPS在香港有三間分校，陳山聰一家居於汀九，Jaco亦順理成章入讀深井分校——栢基海韻幼稚園。

陳山聰囝囝陳霆軒Jaco身上色彩繽紛校服，原來是PIPS幼兒園。 （IG：@joelshanchung）

栢基海韻幼稚園（下稱PIPS），2007年由國際幼稚園轉型為非牟利學校，罕有為券校但每班由外籍老師做班主任，英文語境相當不俗。推行雙班主任制，每班分成兩個小組，分別是外籍老師以英文教學及本地老師以廣東話教學，可用學券仍保留國際課程特色，吸引不少外籍學生就讀。22-23年PN班學費$53000，全年學費以月費形式繳付（共十期），學費已包括茶點雜費，以其英文語境來說相當抵讀。而且官網列明PN班以先報先得錄取，毋須面試，相信陳山聰夫婦早作準備報名讓Jaco能加入此大家庭。

陳山聰陪囝囝陳霆軒Jaco進入課室度過首個上課日。 （IG：@joelshanchung）

陳山聰囝囝陳霆軒Jaco就讀的栢基海韻幼稚園（PIPS），K班免費PN班學費亦相宜。 （PIPS官網）