東張西望｜深水埗企跳案揭男童母親辛酸　5歲童發育遲緩導致慘案

今日（4日）的《東張西望》講到昨日（3日）凌晨於深水埗發生的一宗企圖跳樓案件，案件揭發了離世男童母親的辛酸。一名懷孕5個月的34歲黎姓女子，於深水埗石峽尾街一座唐樓企圖跳樓，該名女事主情緒激動，最後要消防員在窗外奮不顧身救回女事主，但屋內昏迷的5歲的二兒子便搶救無效。

《東張西望》講到昨日（3日）凌晨於深水埗發生的一宗企圖跳樓案件，案件揭發了離世男童母親的辛酸 (《東張西望》截圖)

女事主與前夫育有一名8歲大的女兒，後再與越南藉男友誕下案5歲大的二兒子及2歲小兒子，但男友離她而去，女事主只好以散工為生，獨力照顧案中懷疑有SEN特殊教育需要的二兒子，大女兒及小兒子則交由親友照顧。

女事主當晚情緒激動站在唐樓的窗外，雙腳更懸掛半空，命懸一線，最後靠消防員抓緊她在掙扎的雙手，再把她拉進屋內，才得以救回一命。而當晚有份救人的警員向大家講解當時的救人情況，指當時本可以把她拉回去但遇上很多不穩定因素，所以無法拉起女事主，更說：「我相當如果係再過幾分鐘，雲梯都未到嘅話，我相信可能係一個唔好嘅結局。」該名警員更表揚消防員的英勇。

女事主與前夫育有一名8歲大的女兒，後再與越南藉男友誕下案5歲大的二兒子及2歲小兒子 (《東張西望》截圖)

而當警方進入女事主的家裡發現，在屋內昏迷的5歲男童身型瘦削，與2歲的身型無異，而大腿更只有一罐汽水的粗度，其後更發現男童遍體鱗傷，從而揭發案中案。警方於昨日的記者會中亦有提及男童傷勢，指面部傷勢最為嚴重，有多處的黑色及紫色瘀傷，懷疑曾經長期受虐待。警方將案件列作謀殺並拘捕其母親，其後再拘捕多一名女子為母親的姐姐，涉疏忽照顧。

警方進入女事主的家裡發現，在屋內昏迷的5歲男童身型瘦削，與2歲的身型無異 (《東張西望》截圖)

警方表示經調查後發現男童有發展遲緩的問題，會經常發脾氣，所以能想像到家人對他的管教十分困難，所以可能會構成相當大的壓力：「我地懷疑可能佢嘅情緒係好難教嘅情況，就導致呢個慘劇一個好主要嘅原因。」而註冊臨床心理學家梁重皿博士則表示：「好多時係照顧上面會有唔同嘅壓力，可能會有打、鬧或者罰嘅方式，其實家長本身情感上也覺得受傷。」《東張西望》主持曾到訪事發大廈，但鄰居對於女事主亦不願多談，只草草說沒見過便離開。