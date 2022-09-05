港姐2022 | 佳麗真情剖白掛念媽媽爆喊　林鈺洧委屈堅稱冇鬧不和

《2022香港小姐競選》準決賽原定昨晚（4日）舉行，由於比賽前夕有佳麗確診新冠肺炎，大會將準決賽與於本月25日（星期日）假香港體育館舉行的決賽二合為一，19位候選佳麗直入決賽舞台。

為了讓觀眾對19位佳麗有更深入認識，昨晚播放了由2021年港姐亞軍梁凱晴及季軍邵初，以及關楓馨主持的THE SHOW MUST GO ON之《2022香港小姐競選：美麗序章》，19位佳麗一連7日於愉景灣接受音樂監製趙增熹、舞蹈監製麥秋成及舞蹈總監Sunny Wong等一連串密集式訓練，針對唱歌、舞蹈及演技等作全面提升。19位佳麗在節目中分成紅藍兩隊，經過一輪互選後，3號陳瑞菱及13號邢慧敏分別當選紅隊及藍隊隊長，而紅隊成員有4號許子萱、7號王子蝶、11號馮嘉敏、14號梁超怡、15號張光怡、18號何詩琪及19號楊溢；藍隊成員有1號徐麟、2號林曉彤、5陳婉怡、8號林鈺洧、9號陳銘鳳、10號何思懿、12號張可欣、16號敖嘉揚、17號張靜婷及20號梁家琪。

兩隊是次特訓目標分別是要跳唱《Singing In The Rain》及《Umbrella》，對於舞台經驗尚淺的佳麗來說，單是要短時間內記熟舞步與歌詞已是一大考驗，難怪不少人壓力爆煲兼爆喊！一眾佳麗中，以藍隊的林鈺洧及張可欣表現最為緊張，前者不但忍不住扁嘴爆喊，更一度要離開訓練現場平伏情緒：「我好緊張，個腦空白咗。同埋我好嬲我自己。」至於一直被指心不在焉的張可欣，則原來因擔心生病的母親以致未能集中精神，她哭道：「我媽媽生病了……係幾嚴重，我同佢已經3個月冇見……」不過在隊友鼓勵及支持下，張可欣很快便收拾心情重回正軌。

至於被視為熱門之一、藍隊的徐麟則因在舞蹈課中自覺走位及動作均跟不上進度而忍不住哭了上來，她說：「隊員跳得好好，我覺得自己令到個表演唔夠靚。」幸好最終獲隊中「舞蹈擔當」何思懿協助，加上藍隊隊長邢慧敏相當有愛，不時協助及鼓勵隊員，最終藍隊於公開表演日成功完成演出、順利過關。另一邊廂，為了為隊員打氣，紅隊隊長陳瑞菱一直努力保持正面積極，遇到有問題的隊員亦熱心幫忙，作為隊長相當稱職，她說：「我希望可以幫到身邊嘅人，令佢哋更有自信、睇嘢更正面。」

節目尾聲，19位佳麗Campfire盡訴心聲，期間紅隊隊長陳瑞菱向許子萱真情剖白，指由參賽開始已很喜歡對方，皆因覺得二人很相像，許子萱聽罷感動落淚：「25年人生中，真係未遇到一個人同我咁相似。」林鈺洧更開腔回應了和邢慧敏的不和傳聞：「我真係好鍾意Sharon（邢慧敏）。啲新聞成日話我哋兩個爭嘢、不和，我冇同佢不和呀。」更謂情願自己輸，也希望邢慧敏能獲得獎項殊榮，最後二人更相擁落淚，場面感人。

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