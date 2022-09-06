胡杏兒主演央視電視劇演婦產科醫生　本周三首播演技大爆發

前無綫（TVB）藝人胡杏兒近年專注內地發展，憑《演員請就位2》的精彩演技打響名堂，又獲邀上央視春晚表演，早前在慶祝香港回歸祖國25周年的電視劇《獅子山下的故事》中，身為主演的胡杏兒由18歲演到65歲，絕對是一大挑戰，其中胡杏兒的爆喊演技獲讚出色。

胡杏兒參演《獅子山下的故事》。（《獅子山下的故事》微博圖片）

胡杏兒近日參演央視出品的最新醫療情感時裝劇《親愛的生命》，故事講述一班在頂級醫院工作的婦產科醫生為上位而競爭，同時也經歷了人生百態，並各自遇上摯愛，主演為宋茜、王曉晨、尹昉，而胡杏兒是第三女主角。官方微博今日（5日）宣布劇集定於（7日）於央視八套首播。

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胡杏兒過往於TVB甚少飾演職業醫生的角色，故今次演出絕對是她戲路的突破。從最新公開的預告片可見，胡杏兒在戲中似乎是一位高權重的婦產科主診醫生，穿上白袍帶領其他醫生出場，一臉嚴肅又霸氣，已經夠晒搶鏡。

不過預告片中胡杏兒鏡頭不多，3分半鐘預告片只有片尾的10秒鏡頭，全段預告片幾乎只有宋茜的獨白，可是粉絲能夠再看到胡杏兒的精彩演技，相信已非常滿足。胡杏兒今日亦轉發預告片，發文道：「愛所有來世間報道的小生命，也要用雙手迎接更多的生命。我是產科主任黄韵玲，期待見面」

胡杏兒轉發預告片表示期待。（微博圖片）

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