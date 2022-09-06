郭富城獨自搭高鐵被野生捕獲？　純屬撞樣網友笑係「郭富山寨城」

天王郭富城即使已屆56歲之齡依然魅力無窮，擁有一大批死忠粉絲。近日有網友於小紅書發文指在「地鐵偶遇郭富城」。相中男子穿着戴上口罩低頭望電話，他的眉眼、髮型、身形和氣質確實有幾分似郭富城的型佬味。

郭富城。（資料圖片）

不過不少網友紛紛認出這不是郭富城，有人表示郭富城怎麼可能獨自乘搭公眾交通工具，還是買站票，「為啥買的站票，不應該是商務座嗎」有人認為該位男子沒有郭富城的Fit爆身材和氣質，「城城是有胸肌的」、「郭富城的站姿不會那麼土」；有人更笑言該位男子是「郭富山寨城」和「郭富縣城」；另外有人糾正樓主指這是高鐵而非地鐵。

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郭富城和太太方媛（Moka）早前一齊行畫展被另一名內地網友「野生捕獲」，郭富城在一旁專心欣賞畫作，聽工作人員講解，而方媛則被指不斷玩電話，該網友更指方媛真人好嬌小玲瓏。雖然有網友認為方媛無法融入藝術氛圍，不過有人則稱讚她有自知之明，「她不懂畫，她也不摻和，換別的傻女人，去個蘇富比不知道要曬多少自拍，炫耀自己買畫。」

郭富城和方媛歲數相差22年。（方媛微博圖片）

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