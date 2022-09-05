Lucy李元元睇MC洪嘉豪演唱會很投入　阿媽驚唔夠高帶定3個瑜伽磚

歌手張天賦（MC）及洪嘉豪在Star Hall舉行連續三場演唱會，昨日（4日）是尾場演唱會，吸引到不少人前往欣賞，而相信是年紀最小的「賦二代」（粉絲暱稱）李元元（Lucy）怎會錯過這場演唱會，而MC在看到Lucy後亦有立即與Lucy打招呼。

MC和嘉豪一連三場的《Kaho x MC Frenemy Live 2022 演唱會》來到尾場，二人表示非常不捨。（鄺鈺瑩攝）

Lucy媽媽梁志瑩在社交平台上載了Lucy欣賞演唱會的照片，指看演唱會是開學前的特備節目，Lucy在現場十分投入更看到手舞足蹈，不時拿著熒光棒揮舞。Lucy版安排坐在第一行正中間的位置，Lucy媽媽怕Lucy不夠高看不到，更特意帶了3個Yoga Block墊高給Lucy坐。

Lucy媽媽梁志瑩在社交平台上載了Lucy欣賞演唱會的照片 (ig@lucy.is.good)

Lucy媽媽更特意帶了3個Yoga Block墊高給Lucy坐 (ig@lucy.is.good)

Lucy媽媽在社交平台寫：「開學前特備節目，去睇MC嘉豪嘅演唱會。身為歌迷會嘅永遠榮譽會長（自稱）獲安排坐第一行最中間個位。開場前老母驚佢唔知會唔會覺得太大聲驚驚乜乜盛盛，開show後老母知道自己完全諗多咗。佢一秒入局，唱完第一首歌已經尖叫，老母驚訝冇諗過佢咁狂粉，隔離左右都忍唔住笑佢嘅投入程度。全程係咁問MC會唔會見到自己（吓?尋求身份認同？）直到MC真係見到佢同佢打咗個招呼我覺得佢個心定咗好多。最值得一提係細心老母帶咗三個yoga block墊高俾呢位榮譽會長坐，絕對應該獲得掌聲嘅嘉許。」

開場前Lucy媽媽驚佢唔知會唔會覺得太大聲驚驚乜乜盛盛 (ig@lucy.is.good)

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