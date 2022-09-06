《盜墓迷城》班頓費沙獲站立致敬感動落淚 　被性侵後經歷坎坷

2022年美國劇情片《鯨》（《THE WHALE》） 首映後獲得傳媒一致好評，在威尼斯影展中男主角班頓費沙（Brendan Fraser）站立接受全場掌聲時更感動落淚，一度向觀眾鞠躬致謝。片中他飾演一位272公斤的中年男子，故事講述他過去為了後來去世的同性情人拋棄家人，因痛苦和內疚繼續暴飲暴食，再講到他嘗試與女兒修復關係，演出感人而真摰，令人再次關注這位闊別銀幕已久的演員。



在威尼斯影展中男主角班頓費沙（Brendan Fraser）站立接受觀眾掌聲時更感動落淚。（影片截圖 / goldenscenehk）

在威尼斯影展中男主角班頓費沙（Brendan Fraser）站立接受觀眾掌聲時更感動落淚。（影片截圖 / goldenscenehk）

提起班頓費沙（Brendan Fraser），不少人都會記他就是《盜墓迷城》（Mummy）的靚仔男主角。當年班頓費沙（Brendan Fraser）因為主演《盜墓迷城》而爆紅，但之後卻再無以為繼。

班頓費沙曾經在90年代叱咤一時。（網上圖片）

2018年他接受《GQ》雜誌訪問時曾透露過當年消失於幕前的原因，指被荷里活記者協會（Hollywood Foreign Press Association）前主席Philip Berk性侵，令他變得抑鬱。他說：「他的左手在我身上遊走，抓住我的屁股，其中一隻手指更觸及我的屁縫，隨後更在移動。」他表示當時感覺極度嘔心，感覺自己就像個手無寸鐵的小孩、喉嚨被塞住的感覺，快要哭出來。他表示，事件後他開始被片場工作人員不公對待，更被荷里活列為不受歡迎黑名單，令他開始抑鬱和長期心情低落。

班頓費沙經常被網民稱為「被荷里活遺忘的演員」。（劇照）

事隔15年，表示由於「#MeToo」及「#Time’s Up」兩大反性侵運動的出現才讓他鼓起勇氣講出事件發生的過程。這次班頓費沙（Brendan Fraser）憑着《鯨》（《THE WHALE》） 再度成功，真是得來不易。