披荊斬棘2 | 林峯為參加節目做功課獲讚　網友鼓勵：不要太拘謹了

林峯與吳卓羲（Ron）今次於內地綜藝節目《披荊斬棘2》中聚首，令一班劇迷興奮不已，不過兩人在初舞台之後便各自找人組隊，並沒有捆綁式賣情懷，更加有看點。



Ron與林峯親密無間。（視頻截圖）

首次公演中，林峯邀請他非常欣賞的吳建豪（Vanness）組隊，與方逸倫、蔡珩一組。在房間閒聊時，方逸倫突然大嘆一口氣，表示自己第一次參加真人騷，沒有玩過類似節目，林峯也笑言：「大家經驗都不多。」不過方逸倫仍有些困惑，直言不知道後面要怎麼玩，導致不停地猜測節目到底要幹什麼。

林峯在節目中似乎沒有完全放開自己。（視頻截圖）

這時林峯回應道：「不需要知道，因為你也不知道。」作為隊長的Vanness問方逸倫有沒有看第一季，對方稱看了幾個舞台，但沒有看遊戲規則。而林峯認真地說：「其實要看，你要看他們的生活一些……就真人秀那部分。真人秀那部分其實蠻重要的。（Vanness：是像遊戲那些嗎？）對，其實它這個舞台只是一半，很大部分是真人秀的東西，大家喜歡看這些。」

林峯在節目中很認真。（微博@披荊斬棘）

其實自參加節目以來，林峯相較於Ron「文靜」不少，呈現出的畫面都比較一本正經，不如後者放得開、有綜藝感。雖然深諳節目組套路，但他也並未為了出彩而過於表現自己，反而目標明確，一心找到想學習的對象Vanness。加之林峯上節目前特別了解規則及觀眾關注的地方，令網友對其好感度大增，同時大讚他唱得跳得，希望能展示更多：「他唱跳俱佳，應該更自信一點，不要太拘謹了」、「這種認真的工作態度還挺拉好感的」、「他真人秀部分無功無過，性格本身就不屬於是會爆梗的那一種，但表現出來的有教養，很溫和，觀感很好」等。

Ron與林峯各有長處，前者綜藝感強，後台舞台強。（微博@Ron吳卓羲）