披荊斬棘2︱李承鉉分享出道經歷　張智霖意外爆魔童想做練習生？

張智霖（Chilam）與袁詠儀（靚靚）的兒子「魔童」張慕童（Morton）遺傳父母優良基因，15歲的他無論身高定外形都相當出眾，絕對是星二代中的佼佼者，不少網友更喊話他出道，受歡迎程度可見一斑。



15歲魔童高大靚仔。（張慕童IG）

日前，Chilam在內地綜藝《披荊斬棘2》中，似乎意外透露了魔童想做練習生的想法。事緣李承鉉曾是男團出身，Chilam感嘆他這樣的練習生非常難，而李承鉉也表示的確如此，便同Chilam分享他的經歷：「真的是早上到晚上，就是除了跳舞吃飯沒別的，就一直練，我即便練成那樣，我還是沒有達到我覺得我的標準是跳得好的人，他們是真的很枯燥地一直練。」Chilam繼續問道：「那你覺得你自己跳舞時有天賦，還是努力的？」李承鉉回應指：「我覺得努力，我的天賦是來自於我的樂感、節奏感。任何藝術類的東西，是一定有很多的努力在裏頭，但是也有這個天賦。如果想要做到金字塔的頂尖，你一定是包著這個天賦，然後很多的努力，沒有一個只有天賦，然後不努力，那你就到不了頂尖。」Chilam也附和道：「對，我同意，有時間你跟我兒子吃頓飯，告訴他，他怎麼會聽我們說呢，對不對？因為他真的有experience（經驗）。」

這時陳小春也加入討論，問李承鉉做了幾年練習生。「我是2000年到2003年，然後出道，到2008年，男團就解散，後來就沒有再認真地有這種訓練或者跳舞。但是那些其他的那種男團，他們有一些真的訓練五年六年以後才出道的。」李承鉉如是說。而Chilam認真地問：「有沒有五年六年之後，沒辦法出道？（有啊！）好多的，對不對？」他手掌一拍，大嘆道：「就是不知道！他以為一定會行！」

+ 1

李承鉉透露，有很多練習生做完後被淘汰放棄，太多的人抱著這個夢想，由13歲開始練練練，一直覺得有可能出道，但一直不合格：「這個就是天賦不夠！不管你多麼努力，你天賦不夠。」已為人父的他表示：「我覺得作為父母，我們需要給他們很多的機會，讓他找到他的天賦在哪。」同樣是爸爸的Chilam與陳小春也非常認同，不過要求「書一定要念完」，李承鉉認為，完成基礎的東西後，再追求自己的愛好，而不是放棄學業去追夢，Chilam也連忙點頭：「他很容易會掉進這個狀況，我覺得。」

+ 12

對於三人的對話，不少網友都猜測Chilam應該是在指兒子有意做練習生，但對方似乎不聽說教：「大仙也搞不定自己的兒子哈哈哈」、「不會是想去韓國當練習生吧？那可真是累死人也不一定出的來」、「現在還做什麼練習生啊，吃力不討好」等。