披荊斬棘2 | 吳卓羲戴水晶手鏈求姻緣　溫兆倫成公認「最話癆」

內地綜藝節目《披荊斬棘2》除了舞台表演之外，哥哥們的私下生活以及練習室等其他相關內容也非常受歡迎，好似每星期的「打卡練歌房」都笑彈不斷。延續上星期，吳卓羲（Ron）、林峯、任賢齊、張峻寧繼續在「打卡練歌房」玩遊戲聊天，Ron拗手瓜輕鬆撼贏其他三人，細心的任賢齊發現他手上的水晶手鏈，原來是為求姻緣。



談及32位男藝人中「最話癆」的一位，四位都一致認為是溫兆倫，任賢齊直言：「大師兄很喜歡說，但是他不是很快很密的那種，語速慢，說話聲音很小。」張峻寧還笑言：「有一次真的很好笑，他在我們宿舍裏面聊天，可能語速有點小慢，就突然一下，在一個契機當中，所有人就出去了，我動晚了，我一笑剛想走，跟他眼神四目對視住了，我就默默地又坐下來了。」

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而Ron就大爆林峯是「鏡子怪」：「鏡子就是他的人生！」他續指道：「愛美是好的。就是商場裏面不是有電梯嗎，經過就是你看到有一點很快有個鏡子你可以這樣（斜著身體照鏡）的那種。」隨即Ron透露當年與林峯拍戲的「照鏡」經歷：「我跟他拍《大唐雙龍傳》的時候，我下去先化妝弄頭套，我弄完頭套然後妝也化好了，然後我去他房間，他一直照那個鏡子沒動過。」林峯解釋道：「我在練戲我在練戲，我在練這個表情要怎麼做好嗎！因為我們拍戲也沒有說什麼化妝師跟場的，我們所有演員會怎麼樣呢？有時候我們如果在餐桌拍戲的話，不有刀嗎，就拿那個刀（照鏡），就用這麼扁的刀一直在這樣照來照去。」