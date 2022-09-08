梁朝偉及王菲吸金力強8位數字酬金袋袋平安　合作班底更無懈可擊

藝人梁朝偉（偉仔）及王菲近日在廣告界瘋狂吸金，偉仔自拍畢電影《尚氣與十環幫傳奇》後人氣急升，得到了不少廣告商的垂青，接了兩個大型廣告，有傳廣告酬金有8位數字人民幣，吸金力強勁。而天后王菲亦不弱，接拍了一個廣告已經有8位數字人民幣的酬金。

梁朝偉新年家中有不少年花。（IG：@tonyleung_official）

吸金力強勁的梁朝偉 (carinalau1208@IG)

偉仔在廣告之中十分落力，除了硬照外，拍片及訪問都沒有少，因為有指今次的價錢有8位數字，所以不可馬虎對待。廣告片中，偉仔大顯敏捷的身手，更流露出不少演技，2022年的偉仔與當年拿了康城影帝的偉仔對話，偉仔亦細說有時演戲令他有很大的壓力，但有壓力也不是壞事，因為能把它變成動力，然後裝備自己，在不同的場合迎接不同的挑戰。偉仔亦透露近年接劇都會憑感覺，想做就去做，不會想太多，這兩個廣告也是偉仔精選出來的。一個家酒品廣告，而另一個是手遊廣告，兩個廣告的班底都很強勁，酒品廣告由著名攝影師夏永康執導，而手遊廣告則由金像美指張叔平操刀，不論古裝還是現代的廣告都難不了偉仔精湛的演技。偉仔剛剛拍畢電影《無名》休息中，昨日（7日）第27屆釜山國際電影節宣布偉仔獲頒亞洲電影人獎，電影節執行委員長許文英指偉仔已答應出席釜山國際電影節開幕禮，而電影節將會於10月舉行，屆時偉仔便可以與韓國的觀眾見面。

《尚氣與十環幫傳奇》中，陳法拉與梁朝偉邂逅的一幕，非常唯美、仙氣十足。《尚氣與十環幫傳奇》電影劇照。（imdb）

而近期另一位瘋狂吸金的是王菲，王菲近日與著名導演王家衛合作拍攝護膚品的廣告，只是播出5秒的預告片，已經瞬間成為網上熱話。王菲拍攝這個護膚品廣告，有傳同樣收到8位數字人民幣的酬金，這個廣告中一個鏡頭是從高處拍攝王菲旋轉跳舞，另一個鏡頭則是王菲的大特寫，雖然預告片只有兩個鏡頭，但已經得到不少網民欣讚賞。

短髮王菲非常精靈。（劇照）