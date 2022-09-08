慶餘年2 |開機拍攝遙遙無期？ 「長公主」李小冉 :劇本還沒出

古裝劇《慶餘年》無論在內地﹑香港播出同樣大受歡迎，不少劇迷都期待第二季的來臨。而在去年10月份於騰訊發布會上，劇組就宣布將會開拍第二季，主演之一的吳剛（飾陳萍萍）亦在公開場合上爆出，指劇集會在年底（2021）或明年初（2022）開機拍攝，不過另一主演李小冉(飾李雲睿)近日則爆出劇本還未面世，似乎開拍之日遙遙無期，讓不少粉絲相當失望。

張若昀出席騰訊發布會，劇組宣布將會開拍第二季。（（騰訊影業微博圖片））

在近日李小冉同粉絲互動中，言談中更新了《慶餘年2》的新動向，有粉絲詢問道：「今年還有再進組的計劃嗎？有要去拍《慶餘年2》嗎？」而她立即給予回答：「《慶餘年2》劇本還沒出呢，暫時還沒有。」此話一出讓不少期待已久的粉絲相當失望。事關，在去年時份吳剛接受內地媒體訪問時就爆出，劇集今年年底（2021）或明年初（2022）會開機拍攝，而且不止拍攝第二季而已，連第三季亦一起拍攝，隨後網友就在網劇拍攝備案公示中，果真可見到《慶餘年》第二季﹑三季在名單上，而且各拍攝30集，所以大家相當期待。

長公主李小冉爆出《慶餘年2》劇本還未面世。（《慶餘年》微博圖片）

網上曾爆出兩季一起拍攝。（微博圖片）

而男主角張若昀亦曾向大家派定心丸，在微博說道：「恍然間三年已過去，站在這裡啟動第二季的瞬間，一些奇妙的感覺再度在我心中拉近了時空與角色的距離。這一次，當我再次站在故事的起點，我的身邊有了弟弟妹妹，有了王大人，有其他因為工作原因沒來出席的各位伙伴，還有了五位老父親。我，和小范大人，都已和那個故事與世界產生了連接和羈絆，當然不用說我們之間的。」簡接表明原班人馬將會出演。不過從李小冉更新《慶餘年2》的新動向，至今還未有劇本面世，相信今年開機拍攝的機會不大，不少粉絲都紛紛留言希望編劇加快完成劇本。

不少粉絲都好想看到《慶餘年2》播出。（《慶餘年》微博圖片）