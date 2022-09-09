披荊斬棘2 | 與吳卓羲第二次公演合體　林峯為對方爭取表演機會

內地綜藝節目《披荊斬棘2》迎來第二次公演分組，並以同盟形式作戰。任賢齊與吳卓羲（Ron）繼續組隊，而仁科則被陳小春選走，不難看出Ron的表情有些失落。不過，任賢齊選擇與蘇有朋結盟後，讓2R再次聚首，Ron也大感欣慰。



任賢齊與蘇有朋結盟。（視頻截圖）

雖然Ron的綜藝感很強，但舞台方面確實有些不足，在同盟商議如何表現歌曲及豐富X-part時，林峯還特別幫他爭取機會，希望對方能在X-part玩打擊樂，非常有心。談起兩人的兄弟情，Ron表示：「我跟林峯認識好像是1998年的時候，訓練班到現在24年。我們認識的時候肯定是小鮮肉，我們是18歲，我跟他同年的吧，比他大兩個月。」能與Ron再次並肩作戰，林峯也很開心：林峯：「又跟我兄弟重聚了，我還蠻高興。我相信跟他接觸過的哥哥們，都會感覺到他是來搞笑的。（看到他調皮什麼感受？）我就默默看著他。」

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在宿舍聊天時，同組的張峻寧與任賢齊都覺得Ron與林峯的友情非常難得，Ron坦言：「我們那個相處的狀態是雙胞胎，不管是排練，不管是做運動，不管是同一個房間裏面，我們都有一種默契在。我跟他在一起，反正挺舒服的。」兩人的關係也如同親兄弟一般，林峯透露：「我爸媽把他當兒子好嗎！他媽媽也把我當兒子。」Ron也附和說：「對！我們一起住的，二十四年，一點不容易。」林峯續指道：「我們人生所有東西一起經歷，兩個人都有低潮，我們互相抱著哭的。因為我們從第一天認定了兄弟的時候，我們就說這就一輩子，並駕齊驅。」Ron更笑言：「他有多少跟腳毛我都知道！在我家睡覺，他一直打呼！」任賢齊感歎道：「這就是兄弟！」不過Ron即刻否認：「他不是我兄弟」，與林峯異口同聲稱：「他是我家人！」

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夜晚，宿舍又舉辦「滾燙好時光」主題活動，節目組讓哥哥們選擇一位哥哥，為他親手烹飪料理，Ron選擇為林峯做一道「薑蔥炒蟹」，他解釋道：「這道菜其實我一個月都會弄一次或者是兩次給我家人吃，二十四年裏面，其實基本上他沒有吃過我這道菜，所以給林峯嘗一下。」