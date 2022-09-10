披荊斬棘2 | 60歲杜德偉被封「妻寶男」 網友：杜生有老婆依賴症

60歲杜德偉（Alex）在內地綜藝節目《披荊斬棘2》中頗受歡迎，儘管已經年過半百，但他對於舞台仍然非常認真，在唱跳方面絲毫沒有鬆懈，甚至還動用自己的人脈與金錢，為公演舞台訓練，備受觀眾讚賞。



杜德偉在節目中非常受歡迎。（微博@披荊斬棘）

節目第二次公演採取同盟形式，Alex順理成章地找到一直很欣賞的內地搖滾歌手鄭鈞結盟，兩人共同擔任隊長，但在全員進行Vocal曲目與Performance曲目討論時，幾乎全由鄭鈞安排哪一部分應該怎麼做，創作的X-part如何更出彩等，Alex只是在旁邊與其他隊員一樣做聽眾，更再次表示找到可以依靠的人：「鄭鈞老師他對於我們的表演有很多想法，我心情是非常安心的，因為有鄭鈞老師在旁邊，鄭鈞老師是一個非常非常穩的一個人，然後就覺得，我好像有一個依靠，不一定說鄭鈞老師能夠近來教我們跳舞，而是一種精神上的依靠，然後我覺得，我已經不再是一個人當隊長，然後一個人去面對所有的問題，我現在有一個團隊，能夠互相地去支持，我們是互相彌補或互相幫助的感覺，所以我覺得現在其實非常有安全感。」

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當然，Alex也並非完全沒有出力，在安排哥哥參與跳舞方面，他還是頗有見解，要求至少要體能好的哥哥參與。

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雖然Alex是最年長的一位，但性格卻非常小朋友，除了是一個十足的愛妻號之外，更被網友封為「妻寶男」，皆因他遇到問題總是第一時間找太太，對方會給予不少意見與建議，似足一個「被寵溺的孩子」，而Alex也不止一次表示自己天生就很依賴人，在節目中也是有目共睹，由初舞台的李承鉉，到首次公演的曾比特，再到今次的鄭鈞，總是有人幫忙出謀劃策，讓他找到依靠，放心表演，不少網友都留言大讚可愛：「從業四十年了歸來還是小孩，逮誰就想依賴誰，也不管人家比他小了幾十歲」、「杜德偉真的是有老婆依賴症吧」，但也有網友表示：「即便真的是喜歡依賴別人的人，拜託可以不要這麼誠實地每一集都說自己是個老baby嗎」等。