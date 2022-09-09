披荊斬棘2 | 第二次公演組隊再被落下　劉愷威：又變成孤兒

47歲劉愷威近兩年轉戰舞台劇，鮮有影視作品推出，曝光率大不如前，人氣也下跌不少，直到最近參加內地綜藝節目《披荊斬棘2》才多了一些討論度。然而，不知道是不是因為性格太安靜，令他三番四次被大家「忽略」。



劉愷威在節目中的鏡頭並不多。（微博@披荊斬棘）

今集節目迎來第二次公演分組，並以同盟形式作戰。各隊確認隊長之後，便開始拉人組隊，當中最受歡迎的要數吳建豪(Vanness)、曾比特（Mike）、仁科，分別都有兩隊爭搶，其他大部分哥哥都回歸原先的隊伍，剩下劉愷威、林峯、蔡珩三人時，劉愷威忍不住笑言：「慘了，我現在又變成孤兒。」林峯聽後也安慰他說：「沒事。」之後蘇有朋與杜德偉走向三人，蘇有朋表示想找跳舞的，林峯同蔡珩即刻表明心意，順利組隊，剩下劉愷威與杜德偉四目相望 ，杜德偉一句「come on（來吧）」便帶走了劉愷威。

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其實在首次公演分組中，劉愷威也是被剩下的其中一個，可能本身性格比較安靜，加之舞台表演經驗欠佳，又不會主動爭取，所以總是被落下。其後「劉愷威像極了社恐的我」更登上微博熱搜，不少網友見到後都紛紛留言道：「真的很希望劉愷威自己能主動一把」、「我能說這是我第一次見劉愷威如此羞澀的一面嘛」、「劉愷威社恐的樣子，說真的是有一種無所適從的感覺」等。