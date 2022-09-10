吳幸美望多方面發展　難取捨為拍劇暫別《東張》：驚大家會唔慣

吳幸美近期因為在《好聲好戲》中的表現而獲觀眾激讚，更得到了現場評審、專業配音員的肯定，這位《東張西望》的老臣子的表現的確令人眼前一亮！日前（09/09）吳幸美為節目《開心無敵獎門人》錄影，她接受《香港01》訪問時表示雖然沒有上過獎門人節目，但自小就經常睇節目，所以今次可以親身參加節目都覺得開心又興奮！



吳幸美上節目《開心無敵獎門人》。（林迅景攝）

吳幸美近期因為在《好聲好戲》中的表現而獲觀眾激讚，更得到了現場評審、專業配音員的肯定。（電視截圖）

吳幸美自言最想玩的遊戲就是「大電視」：「好過癮，可以考吓自己靈活度同智慧。」她又笑言自己最怕玩「彈遮遮」，因為要濕身：「你知我化咗妝OK，但係俾水淋完個樣可能都有啲驚嚇，可能會變咗第二個樣，（嚇親觀眾）都唔知計唔計騷添呀！」

吳幸美上前迫問怪叔叔。（節目截圖）

吳幸美親身試飲「斷片酒」後，表現得異常興奮。（無綫電視片段截圖）

吳幸美。（螢幕截圖）

提到在《好聲好戲2》中的表現被觀眾激讚，她直言除了得到觀眾認同外，還因此而令自己多了一樣技能：「公司有咁多選秀節目係好事，可以發掘到我哋潛能之餘又可以畀觀眾睇到我哋另一面。（會不會乘勝追擊，跳出舒適圈向其他方向發展？）希望出咗街之後有多啲團隊搵我，自己都希望多啲發展，想喺演戲同配音甚至乎我跳舞都OK。」她認為要成為一個全能的藝人，不單是只做某一方面。

吳幸美玩得好投入。（林迅景攝）

當被問到如果有人找她拍劇，但要她暫別《東張西望》時，吳幸美就表示：「我驚大家睇《東張西望》唔見咗幸美會唔慣，我好鍾意做《東張西望》，會keep住做嘅，同埋做呢個節目好有使命感，我覺得每日都積緊福！所以不能夠停，我要繼續做落去。（如果高層安排你去劇組工作呢？）咁梗係跟返公司安排啦。」