好聲好戲2｜吳幸美聲演神似到阿姐大讚　入行近19年「終極慳妹」

吳幸美︳TVB節目《好聲好戲2》昨晚（6日）迎來第二組參賽藝人上陣，分別有樊亦敏、黃嘉樂、吳幸美及黃智賢。節目當中最為亮眼是吳幸美在熱身回合「我配你估」，聲演經典劇集《棟篤神探》蔡少芬飾演的「李慧慧」一角。吳幸美的演出實在十分出色，神似程度連汪明荃（阿姐）都大讚「覺得佢直情就係蔡少芬！好入戲。」至於其他評判亦表示以為是蔡少芬本人來到現場原聲演出，使吳幸美最後獲得全數綠燈通過比賽。



吳幸美有望靠聲演突圍 做「第二個陳自瑤」（TVB《好聲好戲2》節目截圖）

好聲好戲2｜吳幸美有望靠聲演突圍

事後吳幸美解釋選擇蔡少芬該角色聲演的原因，其中一部份的原因是她個人性格：「呢個角色比較搞笑，我本身個人都有啲gag gag哋，所以就揀佢。」除了一眾評判大讚她的表現，連不少觀眾看完後，都認為她配音頗出色。不做女主持人亦可以轉行成為一個專業配音員。未知吳幸美能否透過《好聲好戲2》的演出被外界發掘出她的潛力呢？

吳幸美在熱身回合「我配你估」，聲演經典劇集《棟篤神探》蔡少芬飾演的「李慧慧」一角。（TVB《好聲好戲2》節目截圖）

吳幸美的演出實在十分出色，神似程度連汪明荃（阿姐）都大讚「覺得佢直情就係蔡少芬！好入戲。」（TVB《好聲好戲2》節目截圖）

好聲好戲2｜吳幸美入行多年事業浮沉卻不介意

吳幸美早在2009年加入《東張西望》成為固定的主持人，不知不覺在圈中打滾近19年。其實當初她是透過參選港姐而入行，但她坦言當初只是誤打誤撞去選美，更意外殺入決賽。至於同屆佳麗有12人都加入大台，當中曹敏莉、楊洛婷、李施嬅及戚黛黛等先後嫁人或離巢外闖發展，現剩下吳幸美被大台分派擔任主持工作。

吳幸美早在2009年加入《東張西望》成為固定的主持人，不知不覺在圈中打滾近19年。（IG@ng_hang_mei）

好聲好戲2｜吳幸美「搏命」形象 入圍「最佳女主持」

作為元祖級主持的吳幸美，不時為節目做「測試專員」，不喝酒的她曾經大膽試「斷片酒」；早前又被大台安排到將軍澳厚德邨直接迫問劣跡班班的公園自瀆怪叔叔，從而揭發一宗典型隱蔽長者問題，她更不顧自身安全上前追問「你係咪做不雅動作？」、「知唔知犯法？」，行為極度勇敢。

此外，不得不提吳幸美最為經典的一幕，當年訪問緊急應變中心安全主任梁國安時，梁國安指可在有需要時「震撼性的聲音」，並親自示範舉手怒吼一聲「睇住呀」，嚇倒在旁的吳幸美。其實這非吳幸美首次被指派於《東張西望》做「白老鼠」，她曾接受《香港01》訪問時，直言不介意及感激公司給予機會。

吳幸美被大台安排到將軍澳厚德邨直接迫問劣跡班班的公園自瀆怪叔叔。（YouTube@mytvsuper）

作為藝人我覺得是開心事，公司願意給予我出鏡機會，何樂而不為呢？ 吳幸美

我尊重自己的工作，任何工作都接，即使不是討好的角色，我都會照做。但你以為好似不太好，怎不知帶來正面反應。 吳幸美

不過吳幸美賣力形象使她成功在去年入圍《萬千星輝頒獎典禮》「最佳女主持」獎，雖則吳幸美本人未能獲獎，但資訊節目《東張西望》就在去年的《萬千星輝頒獎禮》中奪得「最佳非戲劇節目」獎項，作為主持之一的吳幸美亦感到十分興奮。她曾在訪問中表示無論自己得獎與否，亦感激亡父對自己的支持及認同，這亦成為她一直以來的推動力。

吳幸美獲提名角逐最佳女主持。（IG@ng_hang_mei）

吳幸美賣力形象使她成功在去年入圍《萬千星輝頒獎典禮》「最佳女主持」獎。（IG@ng_hang_mei）

好聲好戲2｜孝女吳幸美不惜不眠不休工作

儘管吳幸美演藝之路不溫不火，但是她知足常樂，一直以做好自己本分的態度繼續發展自己的事業。或許對他人而言，吳幸美只是一個不紅的藝人；但對她本人而言「已經對得住自己」，她曾表示自己多年來事業步伐平穩，直言是舒坦平安，並無壞處。

儘管吳幸美演藝之路不溫不火，但是她知足常樂。（IG@ng_hang_mei）

我算步伐平穩，有好多人喺高位突然跌落嚟嗰下幾傷，有啲人喺低位上去又未必適應到。 吳幸美

我在TVB出名勤力，以前一星期工作7天，試過2至3日不睡覺不停工作，8至8做主持，主持收工就去拍劇，第二早再主持。 吳幸美

吳幸美入行時年僅19歲，誤打誤撞選港姐意外開展了她的演藝生涯。（IG@ng_hang_mei）

吳幸美入行時年僅19歲，誤打誤撞選港姐意外開展了她的演藝生涯。出名是「孝女」的吳幸美自小就知道父母養育自己不易，為了不願父母太辛苦，她21歲開始擔起養家的責任，好讓父母過好生活，漸漸養成「終極慳妹」的性格。相信如此孝心又努力的吳幸美，其付出絕不會白費，望吳幸美的演藝事業能再上一層樓！

【吳幸美 Q&A】