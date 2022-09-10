楊丞琳未受「海鮮論」影響　唱《曖昧》勾起回憶殺

台灣女星楊丞琳近日因「海鮮論」風波，引起不少爭議。不過她一於少理，心情未受影響，仍活躍於社交網站，除了宣傳新節目之外還上貼影片唱歌，慶祝成名作《曖昧》發行17周年，引起兩位好友男星賀軍翔﹑王傳一留言，三人互動頓時勾起大家對台劇《惡魔在身邊》的回憶。

楊丞琳心情未受影響，繼續活躍於社交網站。（楊丞琳微博圖片）

不經不覺《曖昧》已經發行17年，楊丞琳就在instagram上貼唱歌片段，手拿着手機對着鏡頭演唱，「曖昧讓人受盡委屈…」非常動聽，她更貼文直言自己初心不變，會繼續為大家帶來更多好作品：「你們都記得嗎？《曖昧》是我出道五年後的首張個人專輯，它也是第一首讓大家認識到我的聲音的歌。相信當音樂響起，你們腦海裡也會有阿猛和齊悅的畫面。從2005年到2022年，時間過得很快，一路走來有很多的感觸，但更多的是，收獲到大家滿滿的愛，初心不變，熱愛永存，我會繼續帶給你們更多好的作品喔！」

楊丞琳慶祝成名作《曖昧》發行17周年。（rainie77@IG）

而她的貼文隨即引來好友賀軍翔﹑王傳一留言，事關文中提到的阿猛和齊悅就是她同賀軍翔主演台劇《惡魔在身邊》的角色，而《曖昧》亦是該劇集的片尾曲，賀軍翔逗趣的表示：「有人在叫我嗎？沒有我晚一點再問一次。」及後楊丞琳則表示：「有啊！齊悅最喜歡阿猛了。」而該劇的男配角王傳一隨後亦加入互動：「你們這樣，放我在何處。」三人互動勾起大家對《惡魔在身邊》的回憶，而該劇亦不經不覺已播畢17年了。

《惡魔在身邊》兩位主演王傳一﹑賀軍翔亦有留言。（王傳一微博圖片﹑賀軍翔微博圖片）