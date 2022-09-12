朴寶劍入韓國大地教會陷邪教爭議　5年後終換教會　網民鬆一口氣

南韓男星朴寶劍現年29歲，螢幕形象良好的他，信奉基督教，卻曾在2017年捲入邪教爭議，在當時飽受外界批評。而近日，有網友曬出在教會巧遇他的照片，透露他換教會的消息，在韓網引起熱烈討論，網友紛紛祝福表示「他只有這個瑕疵，現在完美了」。



有南韓網友在Instagram上傳於西冰庫「大地教會」巧遇朴寶劍的認證照，表示「總之歡迎來到我們教會，既然登記了，希望能長長久久地走下去」，由於日前JinuSean成員Sean曾上傳與朴寶劍一起去當義工的照片，加上Sean也是基督教信徒，因此有不少粉絲猜測是Sean帶他離開先前爭議的教會。

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消息曝光後，網友紛紛祝福表示「恭喜他，所以是Sean救他出來的嗎」、「他只有這個瑕疵，現在完美了」、「這是他唯一的缺點，希望消息是真的」、「每次看到他就想到他上的教會，心裡怪怪的，現在這樣很好」、「恭喜脫離」、「看到他跟Sean變熟，兩人一起去做義工就大概有猜到了」、「朴寶劍粉絲會不會都跑去那個教會」。

此前，朴寶劍2017年曾在官方Twitter上傳一張「耶穌中心教會」的活動宣傳照，引發了爭議，據了解，該教會因曾聲稱牧師能驅魔、治病，在1991年被大韓耶穌教長老會列為「異端」，而朴寶劍本人甚至曾與該教會的爭議人物李初碩牧師（音譯，이초석）同台，不過朴寶劍本人當時對於爭議則表示「對於自己的教會被當做異端看待感到遺憾， 如果真是異端，我早就離開了」。

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