BTS V、Lisa、朴寶劍匯集CELINE　Hedi新季竟向DIOR HOMME致敬？

【CELINE/ BTS/ BLACKPINK/ 朴寶劍】Hedi Slimane領軍的CELINE男裝SS23發佈會，日前於最後一日巴黎時裝周壓軸登場，Eddie Redmayne、Camille Razat和Alex Kapranos一眾西方流行文化Icon賞面出眾，不過對於亞洲人而言，其話題性始終不及BTS V金泰亨、BLACKPINK Lisa和朴寶劍的矚目登場。



V、Lisa、朴寶劍群星匯集CELINE。（CELINE）

以V、Lisa他們的號召力，只要在IG出帖跟CELINE相關作品和活動，其實當真「乜本都返晒黎」。（Lisa）

據知為隆重其事，CELINE方面更大費周章，直接用私人飛機由首爾護送三人到巴黎睇Show，單是飛機出勤費便承惠£15,000英鎊，表面上不惜工本，但以V、Lisa他們的號召力，只要在IG出出帖跟CELINE相關作品和活動，其實當真「乜本都返晒黎」，終歸最叻做時尚生意的人，從來正是Bernard Arnault。

巴黎第十六區藝術博物館「東京宮」Palais de Tokyo。（Palais de Tokyo）

說回CELINE HOMME SS23 Collection，今季創意總監Hedi Slimane在會場方面可謂別有一番心思，選址巴黎第十六區藝術博物館「東京宮」Palais de Tokyo發表新作，一來是慶祝東京宮博物館成立20周年，二來則是懷緬二十年前DIOR HOMME昔日情懷。

DIOR HOMME AW02。（DIOR）

DIOR HOMME AW02。（DIOR）

事關2002年Hedi Slimane剛從Yves Saint Laurent過檔Dior統領男裝，AW02男裝發佈會，正正座落當時開幕不久的東京宮博物館進行（留意是博物館於2002年開幕，建築物本身則源自1937年），當年DIOR HOMME只是初出茅廬，但憑藉他別樹一格病態瘦身美學，品牌短短數年間已達至世界之巔，連老佛爺Karl Lagerfeld也甘願努力減磅，為的就是要穿上DIOR HOMME作品，人氣一時無倆，因此今次再會東京宮，實在叫Hedi和資深Fans別有一番滋味在心頭。

CELINE HOMME SS23。（CELINE）

系列中具美國情懷設計亦有不少。（CELINE）

CELINE HOMME SS23 Camp味十足。（CELINE）

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今季CELINE HOMME一改近數季一直推倡的青年人法式街頭風，庸庸懶懶的破洞牛仔褲、Old School球鞋以至Cap都不見了（請放心，這些產物還是會視作常規單品售賣，只是不出現於重點推廣的季度系列之內），換來是一系列華麗Glam Rock風設計，皮褸、皮款當然唔少得，然後植入Metallic色彩的透視襯衣、蛇紋大褸，甚至連褸上流蘇部份都有閃爍元素，十分奪目。

「乒鈴嘭唥」的造型，好睇，卻高難度。（CELINE）

不過，最爆設計還是要數一系列掛滿CELINE字樣的襟章、銀鏈與扣針，將之大雜繪方式掛滿褸上，襯得好看固然很Hedi Slimane，但稍一不慎立即淪為Fashion Victim，很考閣下的身材比例與配襯功力。