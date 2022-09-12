阿本轉戰幕後多年終與緋聞密友合作 罕有發文感謝炎亞綸給予鼓勵

台灣男團超克7隊長翁瑞迪（阿本）曾經在台灣很紅，他們在台灣的選秀節目《模范棒棒堂》中出來，可惜超克7成立兩年左右，隨著成員邱宇辰（毛弟，前名為邱翊橙）轉簽傳奇星娛樂而步向解散。阿本離開超克7後有繼續做主持等，但在2016年，他就突然把重心轉到幕後。

超克7 (網上圖片)

阿本的緋聞密友，多年來只有前飛輪海成員炎亞綸一位，雖然二人多次被拍到一同歸家，但二人都對緋聞都矢口否認。轉戰幕後的阿本近年對於緋聞已經沒以往那麼避諱，間中也會在社交平台上載與炎亞綸的合照，早前炎爸爸生日，阿本也有出席炎家的家庭聚會，可見他早已與炎家融為一體，而早前阿本生日時，也有上載與炎亞綸的合照。

炎爸爸生日阿本也有出席 (facebook圖片)

昨日（11日）阿本在社交平台發文指自己是「鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會」的虛擬人總監，並向大家細訴心聲及答謝炎亞綸：「這一切的起點要感謝炎亞綸，鼓勵我勇敢走這一條路，也幫我介紹加入的這個機會，讓我踏上這趟奇幻的旅程，真的學習/經歷了太多。一直有點遺憾7年來始終沒有機會合作到！」而剛好今次的音樂會阿本就以虛擬人總監身份與多年的緋聞密友炎亞綸合作，而阿本也特別的發文感謝他，並感動表示：「坐在台下看到每一個畫面都覺得很感動！」並附上二人的合照，更有網民留言道：「你們二個肯定有一腿！」而阿本亦搞笑回應：「四腿才對吧」，而緋聞主角也有回應：「Life is never easy.」令人對他們的關係更耐人尋味。

阿本在社交平台發文向大家細訴心聲及答謝炎亞綸 (facebook圖片)