李易峰嫖娼內幕連環爆 傳專揀單親媽落手 不及一個特殊性癖震撼
撰文：中天快點TV
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【李易峰嫖娼】大陸男星李易峰因出演戲劇《古劍奇譚》、《盜墓筆記》而走紅，再加上在各大綜藝節目、談話節目大方不造作的形象，一直都是大陸演藝圈出了名的優質男神。
不料，李易峰近日竟被揭嫖妓遭逮，其淫亂私生活也接二連三地被爆出，不僅看色情片選妃照流出，還遭爆偏愛「單親媽媽」，更有「毒龍鑽」的特殊性癖好，震驚各界。
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李易峰嫖妓風波愈演愈烈，有一名自稱「服務」過他的小姐日前爆料，李易峰每次回家鄉成都時，都會去當地兩大知名會所之一買春，而他最喜歡的是一名叫「U姐」的小姐，女方還是位擁有五歲家人的單親媽媽，該會所甚至還傳出「峰哥女人千千萬，U姐永不缺席」的說法。不過，據悉「U姐」並不下海，縱使李易峰每次花費約人民幣20萬元（約港幣22萬元），仍得不到美人芳心。
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此外，李易峰更遭該名「服務」過他的小姐爆料「玩很大」，她透露李易峰偏好一種名叫「毒龍鑽」的特殊性癖好，該技巧是由一方吸舔另一方後庭私密處引發快感，沒想到李易峰卻在該服務進行當中睡著，該名小姐只好默默換場子，這也讓她的同事相當不滿：「怎麼會有人在毒龍鑽的時候睡著啊？我們都是經過專業技能培訓的！」再度引發大批網友熱議。
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