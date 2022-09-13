疑似李易峰炮友爆5大驚人言論　稱蘇梅島狂歡前食避孕藥延後經期

現年35歲的內地一線男星李易峰，近日因嫖娼被北京公安拘捕，形象直插谷底，隨後陸續被最高檢察院和央視除名，有關帖文均被刪除，事業毀於一旦。有網友翻出李易峰的黑歷史，被爆出疑似與女網紅胡灣是炮友關係，兩人被指曾一齊飛到泰國蘇梅島狂歡，引來網友熱議。



李易峰星途隨時玩完。（微博）

近日有網友圖文並茂列出疑為胡灣過往的5大驚人言論和行為，包括自爆飛到蘇梅島前細心保養，健身、做Facial、食美白丸以及護理私處，她表示：「我要做蘇梅島整個島最耀眼的BIXCH！」此外，胡灣更被指飛往蘇梅島前特意食藥延後經期，她發文指：「因為鄰近大姨媽還要去海島，我就吃了長期避孕藥拖延經期，結果漲奶漲到和老邢差不多Size了」網友留言問：「他豈不是很爽」，胡灣回覆道：「有點硬」。

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另外，胡灣於微博爆出與朋友的聊天對話，其中她談到「沒人舔我」、「我是服務型」，因此李易峰醜聞爆出後，胡灣隨之而被網友稱呼為「服務型人才」。胡灣又曾表示：「抱着睡就得戀愛嗎，我可不是那麼負責的人哈哈哈哈」，並認同單身男偶像「食粉絲」的行為。

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李易峰疑似同靚女網紅有親密關係 王嘉爾陳偉霆都牽涉在內？

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