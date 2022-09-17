林作突自爆來自單親家庭曬同父異母妹妹　與「妹夫」離奇撞樣？

林作經常在社交平台分享同媽媽林母的生活日常，雖然林作嘴講同林母周不時會爭執，但在外人眼中他們關係還是不錯的。那裡爸爸呢？林作今日（17/09）在Facebook上公開表示，父母已然離婚而且父親則有「另一頭住家」。林作還十分大方地開心Share這位聲稱是同父異母「妹妹」的相片。



林作自爆有個同父異母妹妹。（Facebook圖片）

據IG資料顯示，這位叫Miki Rai曾居於西雅圖、三藩市、LA洛杉磯三個地方，自稱的職業為護士以及內容創作者。影片內容大多是抖音式短片，分享情侶日常一類。在一條短片，Miki Rai就曾經表示自己來自台灣，而另一半則來自中國。值得一提的是，雖然林作與他聲稱是同父異母的Miki Rai不似樣，但卻離奇地與Miki Rai的丈夫撞樣。

林作同呢位網紅個老公真係好似樣。（IG圖片）

隨後《01娛樂》whatsapp林作關於「妹妹和妹夫」身份的真偽，他就回覆指只是開了一個玩笑。他說：「其實係網民成日share呢個account畀我，喺美國幾出名。話呢個account條仔好似我，我望到又真係好似！我見成日send畀我好煩，咪出個post囉，笑吓啫。講吓笑啫，但係真係9成似，但係我肯定我靚仔啲！」

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