林作18歲下屬賣保險三小時賺五位數　食雪茄飲茅台曬富貴生活

「保險界KOL」林作經常在網上招兵買馬,當中更捧紅頭馬Bronte(霍穎璇)及Jasmine,令到愈來愈多年輕人加入其保險團隊。周二(13/9)有一位名叫Tracy的男生在社交帳號分享成為林作下屬的心得及成功故事。

林作經常在網上招兵買馬。(IG/@jolamchok)

現年18歲的Tracy在Instagram上載一篇長文,當中以「18歲,你會係邊,做緊咩?」為題,講述自己跟隨林作搵食後,人生出現巨大變化,他表示曾經起早貪黑工作,以勞力同努力換金錢,但是有一刻突然受夠這種生活,因此決定參加林作保險團隊實習計劃:「可能唔少人對保險有負面嘅睇法,但我覺得保險點都比做咕喱好吧。」又直言以時間換金錢 大概是最蠢的事。

Tracy在文中表示試過在三天內賺取了二萬元,直言這並不是什麼大數目:「唔算好多,但無可否認只要肯做,的確搵到錢、搵到大錢,唔係時薪$50、 $100 ,而係三日三個客,total(一共)3個鐘嘅meeting(會議),我得到20k(~$6500/小時) 。」以上的經歷令他體驗到18歲發夢都夢不到的生活。

Tracy曾經與林作開直播,表示自己現時就讀理工大學。(IG/@jolamchok)

當中Tracy分享從事保險行業的生活,與過往的人生宛如天與地:「K11大部分人唔會陌生嘅商場,但18歲嘅我唔知8樓members only(只限會員)嘅Gentry Club我可以踏入 ,我手上唔再係$62蚊嘅香煙,而係$7000蚊起跳嘅San Cristóbal de la Habana嘅雪茄(最簡單我冇諗過可以室內吸煙lol),食飯飲嘅唔係幾十蚊嘅藍妹, 而係$6000蚊嘅茅台,而呢一切都係我揀咗保險,揀咗努力, 我可以 ,個個都可以。」

隨後又分享:「向生(向展鵬)再帶我到Rosewood 55樓嘅Carlyle&Co. ,當係55樓望出去,我耳邊聽到嘅係『努力d(啲)俾心機,有一日你可以打拼你嘅天地。』呢一下我明白到,我揀保險, 的確有錢、有得玩。而今次,我真係付出幾多得到幾高,唔只係錢,但有地位、 權勢。而且保險唔係打工。 WE ARE THE FXXKING BOSS UNLIKE THOSE WORKER.(我哋係老闆,唔似嗰啲打工仔)」。最後他非常滿足現時的人生,當中寫道:「18歲,我享受梗3日$20k (2萬)18歲,我享受梗(緊)private club(私人會所)快樂。 18歲,我享受梗(緊)55樓俯視香港。」

Tracy在IG曬茅台。(IG/@mulatracy_)

唔知呢個係咪Tracy所講的7000元起跳的雪茄。(IG/@mulatracy_)

此帖文一出引起不少網民討論,不少網民對於Tracy的千字文嗤之以鼻,留言直指:「笑死,錯字又多grammar又錯,仲要夾硬塞啲英文落去自曝其短,教育水平咁低,難怪要做保險」、「即係點解我要向一個又囂張又臭串,講每句野都拿埋口面,又chok晒樣咁嘅agent買保險,一個18歲咩都唔識嘅人仔?可以講服下我。」

