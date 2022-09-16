林作18歲下屬賣保險三小時賺五位數　食雪茄飲茅台曬富貴生活

「保險界KOL」林作經常在網上招兵買馬，當中更捧紅頭馬Bronte（霍穎璇）及Jasmine，令到愈來愈多年輕人加入其保險團隊。周二（13/9）有一位名叫Tracy的男生在社交帳號分享成為林作下屬的心得及成功故事。

林作經常在網上招兵買馬。（IG/@jolamchok）

現年18歲的Tracy在Instagram上載一篇長文，當中以「18歲，你會係邊，做緊咩？」為題，講述自己跟隨林作搵食後，人生出現巨大變化，他表示曾經起早貪黑工作，以勞力同努力換金錢，但是有一刻突然受夠這種生活，因此決定參加林作保險團隊實習計劃：「可能唔少人對保險有負面嘅睇法，但我覺得保險點都比做咕喱好吧。」又直言以時間換金錢 大概是最蠢的事。

Tracy在文中表示試過在三天內賺取了二萬元，直言這並不是什麼大數目：「唔算好多，但無可否認只要肯做，的確搵到錢、搵到大錢，唔係時薪$50、 $100 ，而係三日三個客，total（一共）3個鐘嘅meeting（會議），我得到20k(~$6500/小時) 。」以上的經歷令他體驗到18歲發夢都夢不到的生活。

Tracy曾經與林作開直播，表示自己現時就讀理工大學。（IG/@jolamchok）

當中Tracy分享從事保險行業的生活，與過往的人生宛如天與地：「K11大部分人唔會陌生嘅商場，但18歲嘅我唔知8樓members only（只限會員）嘅Gentry Club我可以踏入 ，我手上唔再係$62蚊嘅香煙，而係$7000蚊起跳嘅San Cristóbal de la Habana嘅雪茄(最簡單我冇諗過可以室內吸煙lol)，食飯飲嘅唔係幾十蚊嘅藍妹， 而係$6000蚊嘅茅台，而呢一切都係我揀咗保險，揀咗努力， 我可以 ，個個都可以。」

隨後又分享：「向生（向展鵬）再帶我到Rosewood 55樓嘅Carlyle&Co. ，當係55樓望出去，我耳邊聽到嘅係『努力d（啲）俾心機，有一日你可以打拼你嘅天地。』呢一下我明白到，我揀保險， 的確有錢、有得玩。而今次，我真係付出幾多得到幾高，唔只係錢，但有地位、 權勢。而且保險唔係打工。 WE ARE THE FXXKING BOSS UNLIKE THOSE WORKER.（我哋係老闆，唔似嗰啲打工仔）」。最後他非常滿足現時的人生，當中寫道：「18歲，我享受梗3日$20k （2萬）18歲，我享受梗（緊）private club（私人會所）快樂。 18歲，我享受梗（緊）55樓俯視香港。」

Tracy在IG曬茅台。（IG/@mulatracy_）

唔知呢個係咪Tracy所講的7000元起跳的雪茄。（IG/@mulatracy_）

此帖文一出引起不少網民討論，不少網民對於Tracy的千字文嗤之以鼻，留言直指：「笑死，錯字又多grammar又錯，仲要夾硬塞啲英文落去自曝其短，教育水平咁低，難怪要做保險」、「即係點解我要向一個又囂張又臭串，講每句野都拿埋口面，又chok晒樣咁嘅agent買保險，一個18歲咩都唔識嘅人仔？可以講服下我。」

胡慧中愛女何嘉珍想入行 林作公開邀約：下一任「作女郎」就係你