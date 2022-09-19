劉嘉玲悼英女王「她的離去是這個時代無法替代的損失」遭陸網出征

【英女王逝世】英女王伊莉莎白二世本月8日辭世，享耆壽96。消息一出，震驚國際社會。香港過去曾受英國殖民管治，直到1997年才回歸中國，近日劉嘉玲也在社交平台發文哀悼，豈料卻引來大陸網友不滿，紛紛湧入她的微博底下痛罵。



伊莉莎白二世辭世的消息一出，劉嘉玲隨即在社交平台發文哀悼，寫下：「致敬伊麗莎白女皇。這位優秀的女性，在瞬息萬變的社會裡長治久安，她的離去是我們這個時代無法替代的損失。」

【相關圖輯】劉嘉玲高顏值全家福 76歲媽媽王馥梅勁優雅有蘇州才女之稱（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 99

豈料，此舉卻挑動大陸網友神經，網友們紛紛在劉嘉玲微博發文底下留言痛批：「英國女王和你什麼關係？」、「一個中國人熱愛英國女王，真是賤得可以～」、「抱歉，可能我們不是一個時代的人，不要代表我們」、「請問您是中國人嗎？為什麼惦念英國女王這個舉動我們不理解」、「原來是兩面人」。

【同場加映】劉嘉玲︱盤點娛圈十大綁架事件 金正日曾強擄明星到北韓拍戲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

張翰床戲磨蹭「起反應」被抓包！刻意頂女主雙腿超猥瑣

庾澄慶20歲兒作品入選蘇富比 伊能靜興奮到睡不著

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】