跑鞋｜劉嘉玲試穿最新國產碳板跑鞋　跑山頂後讚跑感一流

向來喜歡行山跑步的女星劉嘉玲，今早在微博分享，穿上最新推出的國產跑步到山頂跑步，表示跑感一流。



劉嘉玲所穿的是內地品牌特步最新推出的160X 3.0 PRO跑鞋，她穿了這對鞋跑山頂的夏力道。她表示「跑步總是讓我身心愉悅」，並讚：「體驗了一次又一次獲得世界大獎的冠軍版跑鞋系列，跑感果然一流！」

據內地傳媒介紹，特步160X 3.0 PRO的最大賣點是XTEP ACE缓震中底。特步指，XTEP ACE由諾貝爾物理學獎得主Barry C. Barish教授擔任首席科學家，另外這對跑鞋還用上T700超跑級碳板，提供推進及回彈。