61歲周華健美國偶遇粉絲友善合照　被爆女兒似媽媽：看着就像白人

61歲周華健與美國妻子康粹蘭（Constance Woods）育有兩名兒女周厚安和周厚恩，一家四口現居於美國，感情融洽。近日周華健與家人用餐期間被粉絲「野生捕獲」，周華健親切地答應合照和簽名要求，粉絲將合照興奮地分享至小紅書，惹來不少迴響。

周華健。（視覺中國）

從粉絲合照可見，周華健神態放鬆，笑容滿臉；另外他頭髮濃密、身形壯碩，雖然發福不少，不過精神相當不俗，看來是幸福肥。周華健為配合粉絲拍照要求，將身體靠攏女粉絲，又在粉絲的眼鏡盒上簽名，並與女粉絲閒聊，友善又隨和。

周華健早前於美國舉辦巡迴演唱會。（小紅書影片截圖）

不過有粉絲指周華健發福後變樣不少，而實際上，早前周華健舉辦美國巡迴演唱會時已被指有些少走樣，而粉絲合照中的他素顏示人，更被指撞樣成龍和張學友！不過能遇上周華健並與其合照，大部分粉絲仍然羨慕不已。

點擊睇周華健與粉絲合照：

+ 3

另外，幸運與周華健合照的網友又表示，同場更有周華健的女兒女婿，以及兩位朋友。該網友表示女兒似媽媽，「像媽媽多點，看着就像白人，他跟我說了才知道那是他女兒女婿。」女粉絲又透露女婿是白人。

周華健同太太誕下一子一女。（視覺中國）

周華健係圈中出名嘅模範丈夫同父親。(微博圖片)

同場加映：48歲素顏楊采妮被街頭捕獲 網友狂讚：優雅自在毫無拘泥