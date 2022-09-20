大佬B帶九頭身美女稱霸內地街頭　2米高曬逆天長腿被指似長頸鹿

曾在《古惑仔之人在江湖》中飾演「大佬B」的吳志雄淡出影圈後轉戰內地發展，登台唱歌之餘更進軍飲食界，在內地開設私房菜及火鍋店，生意搞到有聲有色！早前大佬B偕一班好兄弟飯敘，包括前亞洲先生黃竣鋒、《賭俠》飾演大軍的程東、雷宇揚、及《古惑仔》系到的「巢皮」朱永棠和「肥屍」梁焯滿聚會，更邀請了四位打扮性感的內地網紅參與飯局，可見大佬B艷福無邊！

有內地網紅曝光大佬B等人的飯局照片！（微博照片）

近日好兄弟黃竣鋒深圳遇襲，大佬B出手相救，幸而人無事。而此事沒有影響大佬B的心情，近日他被發現與一位自稱有兩米高的網紅拍下一系列的短片。這位高妹於小紅書上自稱「世界小姐」和「亞洲最高超模」，更同過黃一飛握手影相。

大佬B帶高妹同好兄弟出巡！（小紅書影片截圖）

大佬B在其中一條片中搞笑表示這位高妹是他女朋友，更「警告」在場人士：「所有女孩子不要欺負我啊，你看我女朋友都這麼高。」大佬B在其他影片中又稱呼該高妹做「十三妹」，偕高妹參與飯局之餘，仲同逾10人一齊稱霸內地街頭，背景音樂是《亂世巨星》，好不威風！「十三妹」仲非常識講嘢，稱讚「大B哥風采不減當年！大B哥攜十三妹出場，聲勢浩蕩！」

大佬B帶高妹周圍見人。（小紅書影片截圖）

雖然大佬B玩得盡興，不過部分網民就似乎不太受落，有人留言揶揄大佬B同一大班人走在街上的影片似動物園，又形容似「動物大遷徙」，「有獅子、大象、柴犬、大馬猴、豹子......還有長頸鹿」；有人則表示：「2022年了 不老實做海鮮酒店 整天搞這個？」、「後面的演技明顯不行」。

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