韓星地帶：求生大作戰．專訪︱憶拍鬼屋最辛苦　遭折磨拒拍下季？

Disney+全新綜藝節目《韓星地帶：求生大作戰》 本月中已正式開播，由劉在錫、李光洙和少女時代Yuri在節目上展示極佳的默契，大放笑彈，暫時僅4集已火速造成話題。早前3位主持特別接受了《香港01》訪問，但竟然三人表示不想再拍第二季，難道已被導演折磨到受不了？



劉在錫、李光洙和Yuri隔空與香港觀眾打招呼。（Disney+）

劉在錫、李光洙和Yuri三人都曾在不同節目合作過，包括《Running Man》等，因此一見面就一拍即合。劉在錫形容這是一個200%滿足的組合，大家通過節目也能感受到之間的化學作用；Yuri表示本來就很相信「Kwang-Jae CP」，希望自己的加入會為大家帶來新鮮感覺。李光洙則講到：「我多了一個家！我現在有兩個家，真正的家和他們…」二人不禁吐糟他過於誇張。

三人已非首次合作，因此默契相當好，但同時也有不少新鮮的火花。（Disney+）

劉在錫和李光洙作為Yuri的綜藝前輩，觀眾想必以為二人向她傳授了不少搞笑秘訣，但劉在錫竟表示完全沒有。他講到：「本來只打算叫Yuri輕鬆地拍就好，結果一直到第8集，漸漸變成了Yuri指教我們一樣。」李光洙也表示自己拍節目後，已一段長時間沒有被打過，托Yuri的福才打起精神，敬請觀眾期待兩人之間的打鬥場面。不過謙虛的Yuri則講到，節目有賴兩位才有火花，感覺自己只是笑一笑就拍完，付出不及前輩的多。

劉在錫和李光洙出名膽小，坦言沒有Yuri的話會拍不下去。（Disney+）

《韓星地帶：求生大作戰》中，三人需在各種極限環境下忍受4小時，第一季中已出現過寒冬、喪屍和槍戰等關卡，被問到下一季想挑戰甚麼新環境時，擺出痛苦表情的劉在錫一秒就回答：「說真的，真的沒有…」其後三人同時搖頭拒絕。李光洙更講到第一季已經很辛苦，希望就此到此為止，未知開拍第二季的話三人會否拒絕導演和節目的邀請呢？

對三位來說原來喪屍一集未算最辛苦。（Disney+）

被問到8集拍攝中最難忘的一集時，三位一同認為是鬼屋篇。李光洙和劉在錫出名是膽小鬼，因此特別討厭拍攝鬼屋的一集，前者更提到這是人生中挑戰過最恐怖的一次鬼屋，播出中可見節目組出盡機關和演員等，還完出真實度極高的凶宅。相對下Yuri卻更盡得勇敢，她也形容二位簡直是上演了一場亂七八糟的戲碼。李光洙和劉在錫一直重複覺得很可怕，就連Yuri也忍不住反問：「可是你們不是沒有不怕的東西嗎？」劉在錫也只好自嘲「所以我和他（李光洙）很親近」。

《韓星地帶：求生大作戰》開播僅4集已笑料不斷。（Disney+）

+ 6

編按：訪問尾聲請三位主持向香港觀眾說一句話時，李光洙竟口誤說錯了JTBC電視台另一綜藝《團結才能踢》的名字，引來全場一陣大笑，就連劉在錫也難以替他打圓場。眾人只好不斷對鏡頭道歉並自稱是「Disney+的兒子」示好，完成訪問後鬧出大笑話的李光洙慘遭劉在錫「訓話」，請他要打醒十二分精神。

李光洙鬧出笑話後就連在場工作人員也笑不停。（Disney+）