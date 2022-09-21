林峯曾叫黃宗澤一起參加《披荊斬棘2》　吳卓羲被踢爆鼻鼾聲大

吳卓羲（Ron）與林峯自參加內地綜藝節目《披荊斬棘2》以來話題不斷，兩人更在節目中互稱已視對方為家人，友誼升華。最近，他們接受內地媒體《友情研究所》訪問，繼續大放笑彈，不時拌嘴，似足小學生。



Ron與林峯相當受歡迎。（視頻截圖）

見到「雙龍」再度合體，不少劇迷都大感興奮，也非常盼望黃宗澤（Bosco）能夠加入節目，林峯透露：「其實我們也有私底下有稍稍地輕輕地問過Bosco，如果有時間的話，一起來玩嘛？」Ron補充道：「那個時候我跟Bosco說沒空，因為接了戲不能來，最後我那個戲延遲了，我來都沒有告訴他。」而林峯也表示原本Ron說自己不參加，結果初見面的時候，突然在後面嚇自己，相當驚喜。

兩人透露其實有私底下問過Bosco。（視頻截圖）

有關注節目的觀眾都知道，Ron在初舞台選擇了郭富城的《動起來》，型則型矣，但非常搞笑，他解釋道：「我都不知道，那個時候我很趕，我才兩三天，我才來這裡，反正隔離的時候去練吧。」更笑言：「對啊，我來搞笑的！」對此，林峯也非常認同：「他不只是搞笑，他是搞事，比如他真的很會捉弄人啊！」不過Ron就否認，兩人開始互相爭辯，最後還是林峯作罷。

兩人都好俏皮。（視頻截圖）

首次公演中，林峯見到Ron與仁科對視握手時的表情意外登上熱搜，他回應道：「其實我的專注力都在他（Ron）。」Ron也透露林峯一直也在教他閩南話，只是沒有剪入正片，因此林峯無奈笑言：「我只能說節目組太會剪了，說真的我也不知道我那個眼神到底在想什麼。蠻留意他的表演，因為對他來說是有個難度，我沒見過他這麼勤奮，記對白都沒有寫過這麼多東西，每一個字全部拼音，那麼努力，那個歌詞裏面密密麻麻寫的。」Ron也認真地說：「那沒辦法啊，表演需要每一個音，每一個字要記得很清楚。」

點擊下圖睇林峯眼神：

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除此之外，林峯帶有防鼻鼾的用品，還吐槽Ron的鼻鼾聲，對方也不甘示弱，即刻反擊：「我有兩個晚上都是被你打呼吵醒的。」隨即兩人又開始你一言我一語，Ron一直打斷林峯，不讓他有反擊機會，其後自己也忍不住爆笑：「打呼是正常的吧！」