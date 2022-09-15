披荊斬棘2 | 吳卓羲周柏豪創作part被拖累？　網友：好幾個無實力

吳卓羲（Ron）、林峯與周柏豪（Pakho）在《披荊斬棘2》第二次公演中部落聯盟，聯同任賢齊、張峻寧、蔡珩、金瀚一起演繹《借我》，不過結果卻不似預期。



六人合作《借我》。（微博@披荊斬棘）

事緣在X-part中，作為隊長之一的任賢齊希望幾位後輩可以在這一段表現自己，因此讓Pakho彈琴、Ron打軍鼓、蔡珩跳芭蕾、張峻寧與金瀚Rap。然而，作為演員的金瀚根本不懂Rap，因此在首次綵排結束後，導演認為成隊將原本展示強項的X-part變成了將最弱的地方凸顯出來，且其他組本身有Rapper，對比相當明顯，直言兩人Rap無feel，所以這樣的狀態反而會減分。

非常多元的X-part。（視頻截圖）

不過，任賢齊覺得今次機會難得，不想為了贏，而讓哥哥們不去嘗試自己不擅長的東西：「我覺得他們要學著成長跟茁壯，還有面臨挑戰。」因此，最後他都堅持了最初的安排，與另一位隊長蘇有朋時刻關注各位後輩們的表演與動態，給予意見及建議。任賢齊表示：「我們不能主動叫他們放棄，因為他們還在努力地試，寧可轟轟烈烈幹它一場，就算失敗了他也成長。」

任賢齊覺得贏不是最重要。（視頻截圖）

而在舞台上的X-part，金瀚與張峻寧的Rap確實有些差強人意，而彈鋼琴的Pakho與打軍鼓的Ron幾乎沒有個人的完整鏡頭，因此遭到大量網友詬病之餘，還有些不滿，認為其他人拖累了任賢齊、Parkho以及Ron：「人太多，好幾個都沒啥實力，只能給他們加表演，還是拉垮」、「多一個人多拖一個後腿的感覺」、「正確的打開方式應該是：小齊哥 rap，吳卓羲打鼓，周柏豪vocal」等。