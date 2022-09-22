鄧紫棋直播突爆喊「每人都很難」　談三年前合約糾紛：幸好熬過來

鄧紫棋（G.E.M.）閉關逾半年，於7月16日攜新專輯回歸，推出音樂連續劇《啟示錄》，最近不時開直播與網友聊天，大談製作點滴，日前更情緒失控大喊，引起網友熱議。



G.E.M.一直予人樂觀積極的形象。（微博@鄧紫棋工作室）

片中的G.E.M.身穿米黃色針織衫，一頭灰色長捲髮，妝容精緻，在與大家分享創作的歌曲《讓世界暫停一分鐘》時，她開始哽咽道：「我覺得大環境真的每個人都很難，很多很多的天災人禍，很多傷心的事情，就是我覺得這個世界上每個人都受傷了，我其實寫這首歌，真的是很想要在這個世界裏面，就是讓大家知道其實還是有盼望的。」其後她提及與前公司的合約糾紛：「我很幸運的一件事就是三年前可能我自己經歷我自己東西的時候，我熬過來了，現在我覺得我處理我自己的東西我堅強了很多，我好了很多。但是當你放眼看這個世界上正在發生什麼事情的時候，就覺得幸好我有信仰，幸好我熬過來了，我真的看到很多人熬不過來的時候，我覺得很心痛，我很想寫這首歌，送給所有受傷的人，我覺得大家都很困難，大家都辛苦了。」抒發一段之後，G.E.M.表示希望這個世界多點愛：「這個世界真的太瘋狂了，我很希望我們每個人都知道我們的影響力，我們有多重要，就是我們對於別人的一個微笑真的是太重要了，一個擁抱真的是太重要了。真的，我覺得沒有一個人可以靠自己好好地活著，需要大家互相的愛，互相的關心，才有可能一起更好。」

不少有看直播的網友都紛紛留言道：「是會過去的，是有盼望的，是會多點愛的」、「好想抱抱她」、「她的同理心真的很難得」等。