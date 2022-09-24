《神鵰俠侶》第13次翻拍！回顧5對楊過小龍女　古天樂演得最傳神

金庸筆下經典武俠小說《神鵰俠侶》，據維基資料，影視作品已被翻拍12次，現在又將第13度被翻拍成電影，只是目前僅知道配角演員，飾演楊過、小龍女的兩位主角仍是謎底，不少粉絲希望劇組找回主演過電視劇版本的陳曉與劉亦菲。在正式名單出爐前，台灣媒體《TVBS新聞網》先帶讀者回顧5部令人印象深刻的版本。



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1983年／劉德華、陳玉蓮

《神鵰俠侶》電視劇版本最早走紅就是1983年版本的劉德華和陳玉蓮。當時的劉德華年僅21歲相當稚嫩，在該劇中展現楊過初期桀驁不馴的模樣，使他成為觀眾心目中飾演楊過的不二人選；陳玉蓮呈現小龍女外冷內熱的個性，同樣受觀眾喜愛。此版本甚至獲得金庸本人的讚譽「最符合小說的一部」。

1995年／古天樂、李若彤

此版本在大陸播放率最高，當時由古天樂飾演的楊過，被視為「傳神度最高」、「角色轉折刻劃最相像的一版」，更獲粉絲譽為「真正楊過本人」的稱讚，除此之外，李若彤所飾演的小龍女，受歡迎程度與後來的劉亦菲版只是伯仲之間。劇中她仙氣逼人，演繹小龍女哀傷愁苦的模樣，讓不少粉絲看了都心酸。

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2006年／黃曉明、劉亦菲

由金庸親筆點名的劉亦菲，與黃曉明搭檔合作。當時年僅19歲的劉亦菲，飾演的小龍女散發的靈氣、雪白的美貌都十分出眾，甚至苦情戲碼都令人動容；相形之下，該劇中黃曉明的楊過則略微遜色。

1998年／任賢齊、吳倩蓮

翻拍版本無數多，有的經典難忘，也有版本被粉絲批判的一蹋糊塗，如任賢齊、吳倩蓮的就被粉絲罵翻，並表示兩人的外型、裝扮與原作相左，金庸也直言「這版拍得確實不好」。

2014年／陳曉、陳妍希

陳曉、陳妍希因此劇相戀且結婚，雖評價不低，但仍有一派粉絲不買帳。陳曉的楊過確實給予觀眾玩世不恭的感覺，但後段的表現仍少了點成熟穩重的味道；陳妍希在此劇的討論話題，反而有不少是在她的妝髮外型上，加上兩人後來相戀，戲外話題似乎大於作品本身。

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