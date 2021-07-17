金庸《神鵰俠侶》楊過豁出去的態度｜乜都有哲學｜連載之六

在我小學六年班放暑假的時候，翻開爸爸的武俠小說，《射雕英雄傳》、《神雕俠侶》，當中的角色──黃蓉、楊過、小龍女、頑童周伯通，都被描繪得栩栩如生。那一兩個月我就活於一個不需吃飯，不需洗澡、換衫的武俠世界。誰會不愛上小龍女，而誰又不為楊過擔心呢？

不假思索的來源 ｜ 文：吳文芳

想不到過了那個「武俠暑假」後，武俠小說就在我心中失去了所有的魅力。50個年頭過去，沒有忘記的是，楊過在《神雕俠侶》中跌墮於山谷中，斷了手臂，武功盡失，在失魂落魄的情況下受到圍攻。

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他在「前無退路，後有重敵」下，逃生是沒有可能的，最後連「畀我一分鐘諗一諗嘅時間都無」。在被圍剿中，楊過只可以本能地「兵來將擋，水來土掩」，在完全沒有招數的情況下，見招拆招，用的是潛意識下的直接反應，以應付每一個攻擊。以為一切是暫時的招架，佢卻又呈現出連綿不絕的反擊，將來勢洶洶的敵人打到一仆一碌，倒地呼痛。在不經意的情況下，楊過知道，一直儲於身體內的功力，能自然流露地發揮無遺。這個發自潛意識的偉大能力，就成為了我處世做人追求的終極目標。

十年前，當我希望成立一間專門從事市場策略的公司時，這個目標出現了。「Thinking Without Thinking 」成為了公司的英文名字，我認為Thinking 是邏輯思維，Without Thinking 是感性思維，兩者都可以經過思考而細加設計的，即利用我們最原始的價值觀去設計。但公司的中文名則定個十分困難。楊過的招式，金庸將它名為「黯然銷魂掌」，而我不能將公司名為「暗然銷魂掌市場服務有限公司」吧！想了好一段時間，有人提議用「不假思索」！但我心中還是不忘「黯然銷魂掌」的味道。

（本文為不代表藝文格物立場）

第六集受訪嘉賓：資深廣告創作人倫潔瑩｜倫潔瑩於80年代投身廣告行業，先後在香港、台灣兩地工作，及後亦到內地發展。她曾創作不少膾炙人口的公益廣告作品，當中包括：「生命冇Take 2」、「香港勝在有ICAC」。其後任職社交媒體機構大中華區主管。



香港電台第一台節目《乜都有哲學》，現逢周六晚上10時20分播出。節目由導演兼廣告人吳文芳主持，資深廣告人紀文鳳擔任嘉賓主持，透過來自不同行業的人物專訪、生活小故事，以及淺談廣告構思與創作，讓聽眾重新發現香港人獨有的生活態度與哲學。



吳文芳（Willde Ng）｜前導演、前廣告人，近期熱衷寫作。出生於中國福建省晉江縣，1979年加拿大留學回港，三年後加入香港智威湯遜（JWT）擔任美術創作總監，並於1989年晉升執行創意總監，是當時首位華人出任國際4A廣告公司此類職務，任內協助JWT連續四年獲選「年度最佳創意代理商」及兩次摘得香港4A「金帆廣告大獎」。1992年，吳文芳離開JWT，創立「另一影廠」，成為一位知名的廣告導演。影廠更兩度榮獲香港4A「金帆廣告大獎」。2006年，吳文芳創立 thinkingwithoutthinking limited（不假思索有限公司），一間以人為本的企業傳播諮詢公司，為多個項目整理思維、制定策略並實施計劃。曾為香港2007年特首候選人曾蔭權提供連任競選策略諮詢，提出口號「我會做好呢份工！」，令其民望大幅提升24個百分點。吳文芳於2011年9月榮膺《Campaign》雜誌（亞太版）「25年來塑造亞洲創意行業的九位傳奇人物」之一，表彰其卓爾不群的創意才華。因早年周遊列國拍攝電視廣告，吳文芳熱衷旅行與品味異國文化。 2012年起自創獨具一格的「40小時」概念品牌，計劃以旅行專欄、旅遊書、電視節目、社交媒體、實體店等，全方位推廣旅行文化。現於中環開設一人圖書館，希望啟發年輕人在書本中找到生活的自由。



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