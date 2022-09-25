披荊斬棘2︱周柏豪曾比特等愈發多Job　節目帶旺9位港星內地發展

去年內地芒果TV推出的男星成團節目《披荊斬棘的哥哥》令陳小春、張智霖（Chilam）、謝天華、林曉峰、梁漢文組成的「大灣區五人組」爆紅，觀眾對香港藝人非常喜愛，今年8月19日首播的第二季中，港星佔近三分一，高達9位之多，除溫兆倫以外，其餘8人仍在「披荊斬棘」，不少哥哥藉此迅速彈起，工作量隨之增多。



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已北上發展20年的溫兆倫在節目中被觀眾視為「老人家」，因說話太慢，更被陳小春笑「漏口」。多年來，他在內地不時會參與帶貨，偶爾參與訪談節目，在淘汰後，他亮相了第29屆大學生電影節，以及參與央視的中秋雲歌會，暫未有其他綜藝、雜誌或廣告等拍攝。

28歲曾比特（Mike）今年4月因參加《聲生不息》而圈粉無數，火速被內地觀眾熟知，乘勝追擊，在《披荊斬棘2》中也不時引起話題，更獲得央視認可，亮相前不久的中秋晚會，還為擔任品牌大使的「良品鋪子」以及Samsung Galaxy Z Fold4 | Z Flip4手機拍攝廣告，吸金力大增；同樣加盟央視中秋晚會的，還有劉愷威，不過他因性格慢熱，凡事不爭不搶，缺乏主動性，加之近年鮮有影視作品推出，人氣大不如前，幸好參加節目，都算增加了些話題與曝光度。

60歲杜德偉（Alex）通過《披荊斬棘2》關注度大大提升，除了「不老」樣貌成為熱話之外，他真誠的性格，認真、敬業的工作態度、堅持唱跳的精神以及與太太的甜蜜互動也成為佳話，但暫時就未有其他的商務資源。

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Chilam同陳小春作為一代哥哥，今季更多的似乎是為二代哥哥們護航，前者在首播當天與曾比特一起官宣成為良品鋪子品牌大使，同時也是節目贊助商金典有機奶的星推官，後者則是吉利汽車代言人，並獲邀觀看Louis Vuitton2023春夏男裝大騷。

之前鮮有在內地工作的周柏豪（Pakho）在節目中雖然鏡頭與言語都不太多，但憑藉早前累積的歌迷、劇迷以及靚仔外形，加之樂器才華依然吸引很多網友關注，目前已參與拍攝兩個雜誌封面拍攝，算是打開內地市場第一步。

林峯與吳卓羲（Ron）早年因拍攝TVB劇集已坐擁大批劇迷，本身老友鬼鬼的兩人在節目中繼續擦出火花，尤其是吳卓羲，儘管唱跳並不出彩，仍憑藉超強的綜藝感引起很多話題，在節目剛剛播出時就意外掀起「智能黑超」熱潮，搞笑、追星、廚藝、貪玩、高情商等等，都成為他的關鍵詞，對待舞台又一絲不苟，因此非常受各位哥哥以及觀眾歡迎，有不少網友曝光他已參與節目衍生的團體真人騷《我們的滾燙人生2》的錄製，是當中唯一一位港星，人氣可見一斑；相比之下，已為人父的林峯則有些反差，比較成熟、穩重，不過與吳卓羲一起時又不乏搞笑的一面，兩人更合體拍攝了兩本雜誌封面，單人也分別登上兩本不同的雜誌封面，且參與錄製國民節目《快樂大本營》改版後的《你好，星期六！》，人氣更上一層樓。