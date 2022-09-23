披荊斬棘2 | 杜德偉兩次公演失利仍獲邀入隊　陳小春：不會讓他輸

60歲杜德偉（Alex）憑藉認真的態度及可愛的性格，在內地綜藝節目《披荊斬棘2》中圈粉無數，在經歷前兩次擔任隊長 公演失利後，第三次分組Alex迎來三隊邀請，最終他選擇加入陳小春部落：「其實我跟陳小春認識很多年了，我一直都蠻欣賞他的。」



第三次公演新增部落合作的加分表演，原本陳小春同Alex都不太想參與，但為了分數與組員，兩人以猜拳形式決出一人出場。由於Alex之前腳踭生骨疣，因此即使陳小春猜拳贏了，也決定自己加入加分表演，他坦言：「杜德偉本來就腳受傷，所以就沒有想過用他，剪刀石頭布他輸了，但也不會讓他那麼辛苦勞累，我說我去吧，因為畢竟我們認識超過三十年了。」其後曾為Alex《信自己》伴舞的陳小春還同隊友李承鉉介紹兩人之間的關係：「我以前是他後面的Dancer。」雖然情同兄弟，但陳小春大爆：「我們也吵過架！」Alex補充道：「嗆到那個臉都紅了。」隨即更扮起當時的情景：「Why? Why man? Why me? Why not you?（為什麼？為什麼是我？為什麼不是你？）」非常風趣，不過就沒有透露那時是為何有矛盾。

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陳小春續指道：「杜德偉已經60歲了，他是我隊友的話，我一定會保護他，不會讓他輸，也不會淘汰，也不會讓他幹嘛幹嘛，我盡我能力保護他。」相當有義氣！