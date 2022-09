披荊斬棘2 | 杜德偉兩次公演失利仍獲邀入隊　陳小春：不會讓他輸

60歲杜德偉(Alex)憑藉認真的態度及可愛的性格,在內地綜藝節目《披荊斬棘2》中圈粉無數,在經歷前兩次擔任隊長 公演失利後,第三次分組Alex迎來三隊邀請,最終他選擇加入陳小春部落:「其實我跟陳小春認識很多年了,我一直都蠻欣賞他的。」



第三次公演新增部落合作的加分表演,原本陳小春同Alex都不太想參與,但為了分數與組員,兩人以猜拳形式決出一人出場。由於Alex之前腳踭生骨疣,因此即使陳小春猜拳贏了,也決定自己加入加分表演,他坦言:「杜德偉本來就腳受傷,所以就沒有想過用他,剪刀石頭布他輸了,但也不會讓他那麼辛苦勞累,我說我去吧,因為畢竟我們認識超過三十年了。」其後曾為Alex《信自己》伴舞的陳小春還同隊友李承鉉介紹兩人之間的關係:「我以前是他後面的Dancer。」雖然情同兄弟,但陳小春大爆:「我們也吵過架!」Alex補充道:「嗆到那個臉都紅了。」隨即更扮起當時的情景:「Why? Why man? Why me? Why not you?(為什麼?為什麼是我?為什麼不是你?)」非常風趣,不過就沒有透露那時是為何有矛盾。

陳小春續指道:「杜德偉已經60歲了,他是我隊友的話,我一定會保護他,不會讓他輸,也不會淘汰,也不會讓他幹嘛幹嘛,我盡我能力保護他。」相當有義氣!